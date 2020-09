Porsche Leipzig sucht für Presswerk noch Mitarbeiter – Start früher als geplant

Halle/Leipzig

Die LVZ ist zum Vor-Ort-Termin im Gewerbegebiet Starpark bei Halle. Neben all den Fabrikhallen bekannter Firmen wie Schaeffler, Fiege oder Hellmann, die sich hier an der Autobahn A 14 nahe dem Flughafen angesiedelt haben, sticht die riesige Produktionshalle für das neuen Presswerk hervor.

Die Ausmaße sind beeindruckend. Die Halle ist 25 Meter hoch, 40 Meter breit und hat eine Länge von 411 Metern. Zum Vergleich: Die Titanic war 269 Meter lang und 28 Meter breit. Vom größten, je in Serie gebauten Passagierflugzeug, dem Airbus A 380, würden fünf Maschinen hintereinander – allerdings ohne Flügel – in der Halle Platz finden.

100 Millionen Euro werden am Standort investiert

Beeindruckend auch die Pressen selbst, die derzeit im Inneren montiert werden. Hendrik Rothe, einer von zwei Geschäftsführern, erklärt: „20 Hübe in einer Minute sind möglich. Bisherige Pressen schaffen maximal 16 Hübe in derselben Zeit.“

Die modernen Schwergewichte kommen aus dem Schuler-Werk in Erfurt, dem einstigen Kombinat Umformtechnik. „Wir haben bei der Auftragsvergabe auf Qualität aus der Region Wert gelegt“, sagt Geschäftsführer Thomas Franke. Während Rothe die Produktionsabläufe verantwortet, liegt der kaufmännische Bereich in seinen Händen. Franke blickt in der Halle ganz nach oben. „Die drei gewaltigen Laufkräne kommen von der im Vogtland beheimateten Firma Bang.“ Überhaupt bleibe ein Großteil der rund 100 Millionen Euro schweren Investition bei Unternehmen in Mitteldeutschland.

Das Presswerk von Schuler und Porsche mit den beiden Geschäftsführer Thomas Franke (links) und Hendrik Rothe. Das Werk wird neue Blechteile für den Porsche Macan pressen, aber auch Aufträge für andere Autofirmen übernehmen. Quelle: Porsche

Das Presswerk mit der genauen Bezeichnung Smart Press Shop GmbH & Co. KG ist ein Joint Venture von Porsche und der Schuler Group. Der Stuttgarter Sportwagenbauer beschreitet mit dem Projekt Neuland: Für das Werk in Leipzig wurden bisher die Blechteile, die dann im Karosseriebau zusammengefügt werden, stets komplett von Zulieferern eingekauft – und zwar nicht nur in Leipzig, sondern auch im Stammwerk in Stuttgart.

Werk kann auch Seitenteile für Kleintransporter pressen

Jetzt kann die Hülle für den Macan oder auch für den Panamera ganz in der Nähe im Starpark hergestellt werden. Mit Schuler aus dem baden-württembergischen Göppingen habe man einen kompetenten und innovativen Partner gefunden, sagt Markus Hees, der für Planung und Bau des Werks verantwortlich zeichnet.

Das Besondere an dem neuen Presswerk sei die Flexibilität, mit der man auch kleinere Losgrößen schnell erledigen könne. Gemeint sind damit auch geringe Stückzahlen bis hin zu Ersatzteilen, die in sehr kurzer Zeit gepresst werden können. Was die Größe der Produkte angeht, sind selbst Seitenteile für Kleintransporter kein Problem. Gering hingegen werde der Energieverbrauch sein. Nachhaltigkeit spiele bei allen Entscheidungen eine Rolle. Ziel sei die emissionsfreie Fabrik.

Außer die genannten Porsche-Modelle werden auch Teile für den Luxus-SUV Bentayaga von Bentley im neuen Presswerk hergestellt. Bekanntlich fertigt das Leipziger Porsche-Werk die Karossen für die VW-Tochter Bentley, die Montage selbst erfolgt dann in England.

Auch Aufträge von Tesla und anderen Herstellern im Visier

Ziel ist es, auch Aufträge anderer Automobil-Hersteller an Land zu ziehen. „Das sieht ganz gut aus“, meint Franke, ohne konkrete Projekte schon benennen zu wollen. Aber er sei mit Herstellern in ganz Deutschland im Gespräch. Porsche und Schuler haben den Standort in Mitteldeutschland bewusst gewählt. „Wir liegen mit dem Smart Press Shop zentral zwischen den Automobilisten im Süden und dem neuen Player im nördlichen Brandenburg“, sagt Hees. Ja, auch für Tesla könne und wolle man Aufträge übernehmen.

Wir machen vor einer lichtdurchfluteten Fensterfront Halt. Hier sollen die Büros der Geschäftsführung und weiterer Mitarbeiter der Verwaltung ihren Platz haben. Das verwundert, denn sie befinden sich auf einer Ebene mit der Produktionshalle, keine dreißig Schritte entfernt von den Pressen. „Das ist auch ein Signal an die Mitarbeiter“, sagt Franke. „Die Geschäftsführung sitzt nicht im Elfenbeinturm, sondern wir sind ein Teil der Belegschaft“, ergänzt Rothe. Die beiden Chefs sind gebürtige Leipziger und bereiten sich aktuell auf weitere Einstellungen vor.

An Bord seien bereits 20 Mitarbeiter. Weitere 100 sollen bis Jahresende eingestellt werden. „Das Auswahlvorverfahren liegt in den Händen des Personaldienstleisters Move“, so Franke. Auf der Homepage der Leipziger Agentur könne man sich für eine der ausgeschriebenen Stellen bewerben. Es folgen Einstellungsgespräche von Angesicht zu Angesicht oder auch online.

Gesucht werden Elektroniker, Mechatroniker oder Lagerarbeiter

Eingestellt werden die neuen Mitarbeiter ausschließlich bei Smart Press Shop. Franke spricht von unbefristeten Verträgen, guten Konditionen, betrieblicher Altersvorsorge und Vergünstigungen. Mitarbeiter könnten ihre E-Mobile kostenlos an der firmeneigenen Säule am Werk laden.

Die Liste der benötigten Qualifikationen ist lang. Rothe: „Wir suchen Automatisierungstechniker, Maschinisten, Anlagenfahrer, Werkzeugmacher, Elektroniker, Mechatroniker und Logistiker. Aber auch für das Qualitätsmanagement brauchen wir engagierte Leute.“

Die Einstellungen sollen zügig erfolgen, denn auf die neuen Mitarbeiter warten noch Schulungen und Einarbeitung. Das neue Presswerk soll bereits im April kommenden Jahres die ersten Teile für Kunden produzieren. Dass das zu schaffen ist, daran lassen die drei Manager keinen Zweifel.

Werk soll in Rekordzeit von 13 Monaten errichtet sein

„Wir werden in einer Rekordzeit von 13 Monaten das Werk errichtet haben“, so Hees. Selbst in der Corona-Krise mit Reisebeschränkungen für einen Teil der ausländischen Arbeiter ging es nach seinen Worten auf der Baustelle ohne Unterbrechung voran. Ausdrücklich lobt er die schnelle und unkomplizierte Zusammenarbeit mit den Genehmigungsbehörden. „Die Stadtverwaltung von Halle macht einen guten Job“, sagt er weiter.

Vor den Toren der riesigen Halle bringen LKW Muttererde aus. Auf den Freiflächen rund ums Werk pflanzen Gärtner Stauden und Sträucher. Bis zum Firmenzaun sind es einige hundert Meter. Flächen, die Schuler und Porsche für einen möglichen Erweiterungsbau im Starpark gesichert haben. Platz, um ein weiteres Werk mindestens in gleicher Größe zu errichten. „Aber das ist Zukunftsmusik“, winkt Rothe ab. „Wir gehen im April an den Start, stellen im September auf zwei Schichten um und wollen 2022 dann im Drei-Schicht-System fahren.“ Die Zahl der Mitarbeiter soll sich bis dahin auf 160 erhöht haben.

Von Andreas Dunte