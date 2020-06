Porsche-Stiftung gibt mehr Geld für soziale Projekte in Leipzig und Stuttgart

Leipzig

Die Corona-Krise hat viele Bereiche der Wirtschaft getroffen, auch die Autoindustrie. Um so erfreulicher ist es, dass der Autobauer Porsche trotz aller Schwierigkeiten an seinem gesellschaftlichen Engagement keine Abstriche macht.

Erstmals lobte die nach dem Gründer des Sportwagenbauers benannte Ferry-Porsche-Stiftung in diesem Jahr an den Standorten Leipzig und Stuttgart einen Preis für gemeinnützige Projekte aus. Ursprünglich wollte die Stiftung für die Ferry Porsche Challenge eine Million Euro bereitstellen. Weil gesellschaftliches Engagement gerade in Corona-Zeiten wichtiger denn je ist, stockte die Stiftung die Fördersumme jetzt auf 1,5 Millionen Euro auf. „Die Krise bewältigen wir nur gemeinsam. Deshalb erhöhen wir unser Fördervolumen um 500 000 auf 1,5 Millionen Euro“, sagt Sebastian Rudolph, Vorstandsvorsitzender der Ferry-Porsche-Stiftung. So wolle man noch mehr gemeinnützige Projekte ermöglichen und die Auswirkungen der Corona-Krise mildern.

Insgesamt haben sich knapp 600 gemeinnützige Initiativen bei der Stiftung beworben. Mit einem solchen Ansturm habe man nicht gerechnet, so Rudolph. Zur Teilnahme aufgefordert waren Initiativen aus den Bereichen Soziales, Umwelt, Bildung und Wissenschaft sowie Kultur und Sport. Aus rund 600 Bewerbungen haben sich 70 Initiativen für das Online-Voting qualifiziert.

Auch beim Voting selbst sei die Beteiligung überwältigend gewesen. Über 70 000 Menschen haben ihre Stimme abgegeben. Ein Expertenkreis bewertete dann die 35 Projekte mit den meisten Stimmen und gab eine Empfehlung an die Jury, die schlussendlich über die finalen Gewinner entscheiden durfte.

„Leicht fiel uns die Entscheidung über die Sieger nicht“, erklärt LVZ-Chefredakteur Jan Emendörfer, der gemeinsam mit Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD) zur elfköpfige Jury gehört. In dieser sitzt übrigens auch Aufsichtsratschef Wolfgang Porsche, Sohn von Ferdinand „ Ferry“ Anton Ernst Porsche, der der Namensgeber des Wettbewerbs und der Stiftung ist.

Er sei beeindruckt von der Vielzahl der gemeinnützigen Projekte, die es verdient haben, unterstützt zu werden, sagt Emendörfer weiter. Gut, dass die Jury dank der finanziellen Aufstockung nun entschieden hat, nicht nur drei, sondern vier 1. Plätze zu vergeben. Darüber hinaus, gibt es nun zwei Sonderpreise. Zudem verdoppelte sich die Anzahl der begünstigten Initiativen. Sprich: Es erhalten weitere 35 Projekte Soforthilfe in Höhe von insgesamt 175 000 Euro. Und auch die zuvor bereits ausgewählten 35 Projekte bekommen zusätzliche finanzielle Unterstützung in Höhe von 230 000 Euro. Damit profitierten nunmehr insgesamt 70 Projekte an den Standorten Stuttgart und Leipzig.

