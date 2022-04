Leipzig

Der Hingucker im Carrera-Café ist selbstverständlich ein Porsche. Ein Oldtimer. Inmitten des Raumes steht ein Carrera RS 2,7 – mit Spoiler, Entenbürzel genannt, dicken Felgen und Sportsitzen in Pepitastoff. Von der Ikone mit dem Carrera-Schriftzug auf den Seitenflanken wurden nur rund 1300 Stück gebaut. Liebhaber müssen heute 500 000 bis 700 000 Euro für einen straßentauglichen Rennwagen wie diesen aus dem Jahr 1972 hinblättern.

„Wenn sie denn ein so gut erhaltendes Exemplar wie dieses hier ergattern können“, sagt Robert Haufe, Leiter Infrastruktur im Kundenzentrum vor den Toren Leipzigs. Der Wagen, eine Leihgabe, sei unverkäuflich. Der Besitzer aus Rheinland-Pfalz sei froh, dass sein Carrera einen so würdigen Platz hat. „Würdig – weil exklusiv und öffentlich zugleich“, erklärt Tina Hölbe von der Porsche-Unternehmenskommunikation. Denn das Carrera-Café im Kundenzentrum steht nicht nur Käufern und geladenen Gästen offen. „Unser Café ist ab dem 2. Mai allen Besuchern zugänglich“, sagt die junge Frau. Jeder sei gern gesehen und komme am Wachdienst (Tor 1) per Rad, zu Fuß oder mit dem Auto problemlos vorbei. Geöffnet sei von Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr und am Sonnabend von 10 bis 16 Uhr.

Besucher können wählen aus einer Vielzahl von Kaffeespezialitäten. Ferner gibt es alkoholfreie und alkoholische Getränke. Serviert werden außerdem herzhafte und süße Snacks wie beispielsweise Paninis, „Turbo-Stulle“ oder Muffins.

Spontane Besichtigungstour im Elektro-Porsche

Das Besondere am Café ist neben dem Carrera RS 2,7 zweifelsohne die Lage. Auf der Rennstrecke hinter der Fensterfront ziehen die PS-starken Boliden ihre Runden. Offen steht Besuchern auch die aktuelle und historische Fahrzeugausstellung im Kundenzentrum. „Auch eine Werksführung oder ein Porsche-Fahrevent können nach Verfügbarkeit vor Ort gebucht werden“, erklärt Robert Haufe. Die Porsche Spritztour – eine Besichtigungsfahrt über das gesamte Porsche-Gelände – gebe es nur für Spontanbesucher. „Eine Reservierung ist in diesem Fall nicht möglich“, so Haufe. Eine Anzeige, die denen am Flughafen ähnelt, informiert im Café über freie Plätze.

Blick ins noch leere Carrera-Café von Porsche. Rechts ist das Wandbild des schottischen Künstlers Chris Labrooy zu sehen. Quelle: Sebastian Kubatz

25 Euro kostet die Fahrt pro Auto. Dabei bleibt es selbst dann, wenn etwa im elektrisch angetriebenen Taycan die ganze Familie (bis vier Personen) Platz nimmt.

Der signalgelbe Carrera hat es übrigens auch dem Künstler Chris Labrooy angetan. Der Schotte ist bekannt für seine Kunstwerke rund um den Porsche 911. Für das Leipziger Café hängt er den Wagen an ein dem Kundenzentrum nachempfundenen Heißluftballon und lässt diesen auf seinem Wandbild über ein Wasserbecken – ähnlich dem vorm Völkerschlachtdenkmal – fahren.

Von Andreas Dunte