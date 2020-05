Porsche startet Premium-Auto-Vermietung in Leipzig

Leipzig

Der Autohersteller Porsche geht ab Juni in Leipzig mit seiner Premium-Vermietung „ Porsche Drive“ an den Start: Im Kundenzentrum am Porsche Werk, Porschestraße 1, stehen dann vier Fahrzeug-Modelle aus dem Fuhrpark des Porsche Werks für die Vermietung zur Verfügung – ein Panamera 4E-Hybrid, ein 911er Carrera, ein Macan GTS und ein 911 Carrera 4S Cabriolet. Interessierte müssen sich einmalig unter porsche.de/drive registrieren und können dann ihr Wunschmodell reservieren. Die Leihdauer ist flexibel – bis zu 28 Tage sind möglich. „Reservierungen können bereits vorgenommen werden“, so Sprecherin Kristin Bergemann.

Fünfter Standort in Deutschland

Ganz billig ist das Angebot aber nicht: Die Mietpreise beginnen bei 199 Euro für eine Leihdauer von drei Stunden und variieren je nach Fahrzeugmodell. Wer einen 911er Carrera für 28 Tage mieten möchte, muss dafür rund 6000 Euro plus einige Euro fürs Tanken einplanen – 3700 Freikilometer, Versicherung, europaweiter Mobilitätsservices und Zweitfahrer sind inklusive. Porsche betont, dass solche Mietpreise für diese Fahrzeugen üblich sind. Der angebotene 911er Carerra entspreche einem Kaufpreis von knapp 110 000 Euro. „Die Auswahl der Mietwagen wird noch wachsen“, so Bergemann. „ Porsche Drive“ ist in Deutschland an fünf Standorten verfügbar: neben Leipzig in Hamburg, Stuttgart, Berlin und auf Sylt.

