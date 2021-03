Post-Covid-Ambulanz eröffnet in Schkeuditz

Schkeuditz

Einigen Menschen, die sich mit dem Corona-Virus infizieren, geht es auch Wochen oder Monate danach noch nicht gut. Diesen Menschen möchte das Sächsische Krankenhaus Altscherbitz nun helfen. In einer speziellen Post-Covid-Ambulanz soll den Dingen auf den Grund gegangen werden.

Auch Physio- und Ergotherapie möglich

„Wir haben noch nicht so viele Patienten, wie wir uns wünschen“, sagt die zuständige Ärztin Stefanie Fehre. „Das liegt allerdings auch daran, dass die Hemmschwelle, sich psychiatrische Hilfe zu suchen, noch immer hoch ist.“ Dabei werde in ihrer Post-Covid-Ambulanz ausschließlich ohne Zwang gearbeitet. „Unser Ansinnen ist es, gemeinsam mit dem Patienten zu schauen, wo noch Unterstützungsbedarf ist und wie wir am besten helfen können.“ Dabei sei neben psychotherapeutischer Unterstützung auch beispielsweise eine Physio- oder Ergotherapie denkbar. „Es kommt wirklich darauf an, welche Beschwerden bei den Leuten vorhanden sind“, so Fehre.

Diagnostik und Therapie

Beim so genannten Post-Covid-Syndrom könnten neben den anhaltenden körperlichen Symptomen unter anderem Erschöpfung, Belastungsintoleranz, Konzentrations- und Denkstörungen sowie Kopfschmerzen oder Schlafstörungen auftreten. „Stationär behandelte und zum Teil beatmete Patientinnen und Patienten entwickeln zudem nicht selten posttraumatische Belastungsstörungen im Nachgang zur invasiven, intensivmedizinischen Behandlung“, erklärt Chefärztin Barbara Richter, Fachärztin für Psychiatrie, Psychotherapie, Neurologie. „Wir unterstützen bei der Unterscheidung von ‚normaler‘ psychischer Belastung durch die Pandemiesituation oder einer begleitend bestehenden Depression oder Angststörung und bieten eine fachkompetente Diagnostik und Therapie der Beschwerden.“

Zusätzliches Angebot

Die Post-Covid-Ambulanz wurde zusätzlich zum laufenden Angebot und den Sprechstunden eingerichtet. „Es wurde einfach deutlich, dass viele Menschen damit zu kämpfen haben“, sagt Fehre. „Wir wollten mit der eigenen Sprechstunde ein Zeitfenster mit genug Raum speziell für die Post-Covid-Patienten schaffen.“ In den Gesprächen würden Therapien aufgezeigt, die sowohl bei den Patientinnen und Patienten als auch bei den Fachleuten ein gutes Gefühl bringen, so die Ärztin. „Wir möchten all denen helfen, die infiziert waren und merken, dass es noch nicht wieder gut ist.“

Ziel: mehr Lebensqualität

Ziele der Behandlung seien, die seelische Situation zu stabilisieren, den adäquaten Umgang mit Stress in Belastungssituationen zu schulen sowie negative Affekte wie depressive Stimmung, Angst und Panik zu vermindern und bestehende Schlafstörungen zu lindern, heißt es vom Krankenhaus. Zudem solle das Selbstwertgefühl der Patienten verbessert sowie Balance und Ausgeglichenheit erreicht werden – um letztlich wieder mehr Lebensqualität zu bekommen.

Die Post-Covid-Ambulanz befindet sich im Haus 4 des Sächsischen Krankenhauses Altscherbitz in Schkeuditz. Sprechzeiten sind jeden Donnerstag von 13.30 bis 15.30 Uhr. Eine telefonische Terminvereinbarung ist unter 034204 874030 möglich.

