Post an den OBM: „Weinteichsenke darf nicht unter die Räder kommen“

Die Weinteichsenke ist Dauerthema in der Stadt. Das Leitbild 2030 Markkleebergs weist eine mögliche Eigenheimbebauung auf den freien Flächen entlang der Rilkestraße aus, die Bürgerinitiative Markkleeberg-Ost (BI) ist strikt dagegen und hat sich zuletzt mit einer Postkartenaktion für den Schutz der grünen Oase stark gemacht.

Diskussion erfolgt noch nicht-öffentlich

Ursache für den Aktionismus ist die Fortschreibung des Flächennutzungsplanes. Doch hat die Diskussion darüber gerade erst nicht-öffentlich begonnen. „Sie wird im Jahr 2020 mit Sicherheit nicht abgeschlossen werden, da hunderte Flächen im Detail in ihrer Entwicklung für die nächsten zehn bis fünfzehn Jahre betrachtet werden müssen“, erklärt dazu Oberbürgermeister Karsten Schütze ( SPD). Eine dieser Flächen werde die Weinteichsenke sein.

„Erst wenn der neue Entwurf auf dem Tisch liegt, kann er gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern Markkleebergs diskutiert werden, bevor er schließlich durch den Stadtrat beschlossen wird“, sagt der SPD-Fraktionsvorsitzende Rolf Müller. „Wir stehen zu unserem Wort, die Menschen unserer Stadt in wichtige Entscheidungsprozesse aktiv einzubeziehen.“

BI reagiert frühzeitig

Solange will die BI nicht warten und hat an den Oberbürgermeister der Stadt Markkleeberg adressierte Postkarten an Privathaushalte in Markkleeberg verteilt, mit denen gegen die Festschreibung von Straßen- und Wohnbebauung in der Weinteichsenke protestiert wird. „Wenn im Stadtrat eine Mehrheit einer noch so kleinen, vielleicht erst einmal einreihigen Bebauung an der Rilkestraße zustimmt, ist das nur der Beginn einer mittelfristigen weiteren Bebauung des Naturareals“, fürchtet Birk Engmann. „Wir haben einige Zusendungen erhalten, die sich für die Information im Bürgerbrief bedankten, auch Unterstützung für die BI wurde angeboten“, berichtet Kathrin Erben. „Ein Bürger machte Vorschläge zu einer Musterökosiedlung mit Alleinstellungsmerkmal und Vorbildwirkung.“

OBM: Aktion dokumentiert Bürgerwillen

„Ohne Zweifel ist es legitim und aus meiner Sicht sogar unabdingbar, dagegen zu protestieren, wenn unsere Felder, Wiesen und Wälder einer Bebauung weichen sollen“, sagt dazu OBM Karsten Schütze ( SPD). „Insofern finde ich die Postkartenaktion zum Schutz der Weinteichsenke ausgesprochen gut, da sie den Bürgerwillen dokumentiert.“ Im Regionalplan Westsachsen von 2008 sei sie als Vorranggebiet Natur und Landschaft und als Vorbehaltsfläche für Landwirtschaft gekennzeichnet. Zudem liege ein regionaler Grünzug über diesem Gebiet. Der rechtskräftige Flächennutzungsplan der Stadt Markkleeberg von 2003 weise ebenfalls Grün- und Landwirtschaftsflächen aus. „Insofern besteht aktuell ein ausreichender Schutzstatus für die Weinteichsenke“, betont Schütze.

So soll es nach Meinung der BI bleiben: Die Rilkestraße ist einseitig bebaut, die Weinteichsenke wird in diesem Bereich landwirtschaftlich genutzt. Quelle: Kempner

Das sieht die BI anders. Sie will das gesamte Areal unter Schutz stellen. Was die Mitglieder der Bürgerinitiative Markkleeberg-Ost auf die Palme bringt, ist die Tatsache, dass ihr Antrag auf landschaftliche Unterschutzstellung 2017 vom Landratsamt abgelehnt worden ist, während der „kleine Leipziger Teil der Weinteichsenke seit Jahren Landschaftsschutzgebiet ist“.

Von Gislinde Redepenning