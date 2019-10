„Postcrossing“: Leipziger Familie freut sich über Karten aus aller Welt

Leipzig

Seit 150 Jahren werden Postkarten durch die Welt geschickt, doch mittlerweile immer seltener – mit What’sApp und den sozialen Netzwerken lassen sich Grüße viel schneller versenden. Aber überall auf dem Globus gibt es Menschen, die die bunte Welt der Postkarten lieben und ganz bewusst pflegen. Zu ihnen gehört Familie Winter aus Schleußig. Die drei Frauen sind aktive Postcrosser, das heißt, sie gehören einer Community an, in der man sich online zum Postkartenschreiben verabredet. Tochter Felicitas (16) hat vor fünf Jahren damit angefangen, später packte das Hobby auch Mutter Nicole (52) und Schwester Josefine (11). Nur der Papa hat damit nicht viel am Hut und lässt seine Frauen machen.

Diese Postkarte erhielt Nicole Winter vor kurzem aus Russland. Zum Lesen kramt sie die alten Russischkenntnisse wieder hervor. Quelle: Foto: André Kempner

Mit Liebe von Hand gestaltet

Der Gang zum Briefkasten ist bei Winters jedes Mal etwas Aufregendes. Hat heute jemand Post bekommen – und woher? Hunderte Glücksmomente erlebten die Schleußiger in den letzten Jahren, wenn der Postbote wieder schöne bunte Ansichtskarten aus fernen Ländern gebracht hat. Jede der Drei bewahrt ihre in Sammelmappen auf. „Ich schaue mir die Karten immer mal an und erfreue mich daran. Ein bisschen lernt man auch die Leute kennen, die geschrieben haben“, erzählt Elftklässlerin Felicitas. Überwiegend schreiben ihr Erwachsene, davon mehrheitlich Frauen. Oft sind die Karten mit Liebe von Hand gestaltet, in Schönschrift geschrieben, bemalt, mit eigenen Stempeln verziert oder mit Stickern beklebt. Noch mehr freut sich Felicitas Winter, wenn sie Briefe bekommt, in denen eine kleine Überraschung steckt – Sticker, Münzen oder neulich zwei gestickte Herzen aus Kanada.

Besonderheit an der Postkarte aus China: Die Marke klebt unten rechts, die Postleitzahl steht oben links. Quelle: André Kempner

Vom Mond bis zu Cupcakes

„Ich hatte immer nur Rechnungen in der Post und wollte auch mal so schöne Postkarten bekommen wie meine Tochter“, lacht Mutter Nicole Winter. Also meldete sich die Sachbearbeiterin vor drei Jahren ebenfalls beim Postcrossing an. Auf der Plattform erstellt man sein Profil mit Hobbys und Interessen und gibt auch an, welche Sprachen man spricht und für welche Motive man sich besonders interessiert. Mama Nicole wünschte sich das, was der Absender mag – von Urlaubsansichten bis zu Alleen im Wald, vom Mond bis zu Cupcakes.

In Sammelordnern bewahren Felicitas, Nicole und Josefine Winter (von links) ihre Postkarten auf. Quelle: André Kempner

Die Welt entdecken

Die meisten Karten, die bei Winters eintreffen, sind auf Englisch, Französisch oder Spanisch geschrieben und bieten Gelegenheit zum Fremdsprachen-Vertiefen. Bei Post aus China oder Russland gelingt es ihnen nicht immer, den Inhalt zu entschlüsseln. Dafür wissen die Leipzigerinnen nun, dass auf Postkarten aus China die Briefmarke unten rechts aufgeklebt wird und die Postleitzahl oben links steht.

Diese Karte hat Felicitas Winter von einem Kind aus den Niederlanden erhalten. Quelle: André Kempner

Sie schauen sich die Bilder an, forschen bei interessanten Motiven nach, wo sich das Abgebildete befindet und was es damit auf sich hat – und lernen dadurch die Welt ein bisschen kennen. So erfuhren sie dank einer Postkarte an Josefine, ihre Jüngste, dass es auf Taiwan ein Katzendorf gibt. Im Gegenzug schreiben die Winters natürlich auch selbst Postkarten. Oft fotografieren sie die Motive selbst und drucken sie aus, gleich im Fünfzigerpack. „Man lernt dabei auch viel über die eigene Stadt“, sagt Mutter Nicole.

Reise zu den Polarlichtern

Mitunter wecken die Postkarten sogar das Fernweh. Besonders die Postkarten mit Polarlichtern hatten es Familie Winter angetan. So beschlossen sie, das letzte Silvester in Island zu verbringen und die Leuchterscheinung mal live zu betrachten. „Polarlichter haben wir zwar nicht gesehen, aber Island war ganz toll“, erinnern sie sich sehr gern daran zurück.

Von Kerstin Decker