Leipzig

Auch bei der Firma Posterlounge hat der Corona-Lockdown Spuren hinterlassen. Jedoch führte er in der Leipziger Kunstdruckerei, die einen großen Online-Shop betreibt, zu einem Auftragsboom – vor allem bei Grafiken und Drucken für die heimischen Wände. „Gleich zu Beginn der Pandemie gingen die Umsätze kurzzeitig etwas zurück. Die Verunsicherung in der Bevölkerung war groß“, erzählt Geschäftsführer Florian Teßmer. Kurz darauf hätten die Bestellungen aber sprunghaft zugelegt. „Teilweise sogar um 100 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat.“

Leipziger Online-Shop in 15 Ländern

Die Posterlounge GmbH gehört zu der Art von mittelständischen Unternehmen, von denen es in Leipzig noch immer viel zu wenige gibt. Sie zählt 65 Beschäftigte, ist in 15 europäischen Ländern aktiv. Der Nettoumsatz 2020 betrug 14 Millionen Euro.

Begonnen hatte alles 2003 in einer Drei-Raum-WG in Gohlis. Damals fertigten Mandy Reinmuth (41) sowie die Brüder Florian (38) und Falk Teßmer (42) die ersten Posterdrucke an. Ihr Online-Shop wuchs stetig. Und das Gründer-Trio fand Unterschlupf bei der städtischen Wirtschaftsförderung. Die Leipziger Gewerbehof GmbH (LGH) quartierte sie erst in Plagwitz ein, später in einer Halle an der Mommsenstraße.

Harry Potter und die Minions an Bord

Ob bunte Weltkarten für Kinder, die berühmten Seerosen von Claude Monet oder das Filmplakat von „Frühstück bei Tiffany“ – in dem Leipziger Online-Shop lassen sich heute über 80.000 Motive von Künstlern, Fotografen, Bildarchiven und Lizenzagenturen ordern. Gedruckt wird wahlweise auf Papier, Leinwand, Holz, Hartschaum, Alu-Verbund und Acryl. „Alle Arbeitsschritte vom Druck bis zur Rahmung finden bei uns vor Ort statt“, betont die künstlerische Leiterin Mandy Reinmuth. Jüngst konnte sie Partnerschaften mit den Hollywoodstudios Warner Bros. und Universal vereinbaren. „Unseren Kunden stehen damit auch zahlreiche Film- und Serienmotive zur Verfügung – zum Beispiel Harry Potter, die Minions, Zurück in die Zukunft.“

300.000 Pakete im vergangenen Jahr

300.000 Pakete mit 550.000 Produkten wurden letztes Jahr an der Mommsenstraße gepackt. Weil nun auch dieser Standort an seine Grenzen stieß, begann Ende 2020 die Suche nach einem größeren Domizil, so Geschäftsführer Falk Teßmer. „Es war ein glücklicher Zufall. Durch das Maklerhaus Colliers fanden wir genau das Passende.“ Steffen Sauer von Colliers habe den Leipziger Projektentwickler Karvan Immobilien überzeugt, auf einer zwei Hektar großen Freifläche im Gewerbegebiet Nordost eine neue Druckerei zu errichten. Das Areal befindet sich in der Braunstraße 3 - unweit vom Konzernsitz der VNG.

Photovoltaik für Druckerei und Ladesäulen

In Neuschönefeld haben die Arbeiten schon begonnen. Bis Anfang 2022 entstehen modernste Gebäude mit über 6700 Quadratmetern Gewerbenutzung, so Myroslav Chemerys von Karvan Immobilien. Der Mietvertrag laufe zunächst über fünf Jahre, habe natürlich Verlängerungsoptionen. Neben Photovoltaik-Anlagen auf dem Dach und Ladesäulen für E-Bikes und Elektroautos sind auch Erholungsbereiche für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geplant, erklärt Falk Teßmer. „Der Wettbewerb um qualifizierte Arbeitskräfte hat auch in Leipzig zugenommen, so dass man weit mehr bieten muss als ein gutes Gehalt.“

In einem Jahr soll an der Braunstraße 3 ein neuer Firmensitz stehen. Den Entwurf stellen hier (von links) Bauherr Myroslav Chemerys sowie die Leipziger Posterlounge-Gründer Florian Teßmer, Mandy Reimuth und Falk Teßmer vor. (Foto: Christian Modla)

Zum Beispiel verfüge der künftige Firmensitz über einen Sportplatz für Fuß-, Volley- und Basketball, über eine Grünanlage mit Grillstelle, Dachterrasse, Tischtennis, Kicker und ein Mutter-Kind-Büro. „Vergangenes Jahr hatten wir stolze fünf Kolleginnen und Kollegen mit Nachwuchs, 2021 bereits wieder zwei“, verrät Falk Teßmer. „Wir als Gründer haben selbst alle Kinder und wissen, wie schwer es für Eltern sein kann, die Arbeit und Kinderbetreuung unter einen Hut zu bringen“, ergänzt sein Bruder. Der separate Raum für Eltern mit Kleinkindern sei da ein weiteres Angebot.

Über 35 zusätzliche Jobs angepeilt

Die neue Druckerei erhalte eine perfekte Logistik-Anbindung für die langjährigen Partner: Kühne+Nagel, DPD und DHL. Das beschleunige den Versand weiter. Bereits im Vorgriff investiere Posterlounge in diesem Jahr etwa eine Million Euro in neue Technik. Nach dem Komplett-Umzug biete die Braunstraße dann genug Platz für über 100 Mitarbeiter. Dieses Ziel wollen die Inhaber in wenigen Jahren erreichen – am liebsten ganz ohne Corona.

Von Jens Rometsch