Leipzig

Weil ihr Nachname mit „W“ beginnt, sitzt sie jetzt hier, im Hörsaal 1 am Campus Augustusplatz. Mathe-Vorlesung, „Analysis 1“. Komplizierte Sache. „Es ist richtig gut, dass ich direkt Fragen stellen kann“, findet Svenja Wessolowski. Die 21-Jährige studiert auf Lehramt, neben Mathe noch Sport.

Seit dieser Woche bietet die Universität Leipzig wieder Seminare und Vorlesungen vor Ort an – nach einem Monat rein digitaler Lehre plus Weihnachtspause. Im Analysis-Kurs sind die Studierenden L bis Z dran. 35 Menschen sitzen im Saal, sie tragen Masken, haben sich registriert und erfüllen die 3G-Regel. Der Nachweis wird an den Eingängen in Stichproben kontrolliert. Zwei Tage später werden die Kommilitonen A bis K an der Reihe sein. Die jeweils andere Gruppe ist per Video-Schalte dabei. „Hybride Lehre“ ist das Fachwort dafür. „Ich fühle mich sicher“, sagt Svenja Wessolowski.

Svenja Wessolowski hat bald fünf Semester hinter sich – und in der Regelstudienzeit noch fünf Semester vor sich. „Wahrscheinlich darf ich das richtige Studentenleben noch erleben“, hofft sie. Quelle: André Kempner

Allerdings hat sich die Corona-Infektionslage keineswegs entspannt, seit die Uni den Vorortbetrieb im Dezember vorübergehend ausgesetzt hatte. „Im Gegenteil“, warnt Uni-Epidemiologe Markus Scholz. „Wir erwarten die kritischsten Tage und Wochen, die wir in der Pandemie je gesehen haben, mit beispiellosen Rekorden.“ Ausgerechnet kurz vor Omikron die Zahl der Kontakte an der Alma Mater Lipsiensis mit ihren rund 30.000 Studierenden und 5500 Beschäftigten absichtlich zu steigern – „diese Ankündigung hat mich irritiert“, sagt der Professor am Mittwoch in einer Online-Debatte der Uni. Dagegen lobt Verfassungsrechtlerin Elisa Hoven in derselben Runde die Entscheidung als „absolut richtig“. Viel zu häufig falle in der Abwägung unter den Tisch, dass Bildung ein hohes Gut sei, findet sie. „Wir betrügen junge Menschen seit so langer Zeit um eine unglaublich wichtige Phase in ihrem Leben.“

Aus diesem und zwei weiteren Gründen, so Bildungsprorektor Thomas Hofsäss, habe sich das Rektorat im Einvernehmen mit dem universitären Corona-Krisenstab für die Rückkehr in die hybride Präsenzlehre entschieden: wegen „unseres sehr guten Hygienekonzepts“ und weil die Studierenden verantwortungsbewusst seien und sich an die Regeln hielten. „Es gab bisher kein Spreader-Event an unserer Uni.“ Zumal die körperliche Anwesenheit für die Studierenden kein Muss, sondern lediglich eine Möglichkeit sei, stellt Hofsäss klar. Das allerdings sieht der Studierendenrat, von dem niemand in die Online-Diskussionsrunde eingeladen war, ganz anders: Antonia Gerber, Referentin für Lehre und Studium, befürchtet „ein Drängen zur Teilnahme in Präsenz durch mangelnde digitale Alternativen“.

Epidemiologe Scholz versus Juristin Hoven

Für den Epidemiologen Scholz haben insbesondere die Dozenten keine andere Wahl, als sich dem Risiko einer Ansteckung auszusetzen. Die Uni versage überdies in ihrer Vorbildfunktion, kritisiert er. „Wir müssen mit gutem Beispiel vorangehen. Aktuell ist die Öffnung ein falsches Zeichen.“ Aber eins, entgegnet Juristin Hoven, das rechtlich legitimiert sei – im Gegensatz zur fortgesetzten Schließung. Vor einer Ansteckung zu schützen, reiche als Begründung für Einschränkungen nicht aus, solange eine Infizierung wie bei den Studierenden, „jung und geimpft“, nicht Leib und Leben bedrohe, so Hoven. Erst bei einer Überlastung der Krankenhäuser sei die Entscheidungslage wieder neu. „Ich finde die Vorbildwirkung der Universität toll“, betont Hoven. „Es ist eine differenzierte Abwägung.“

„Egal, was man macht, es ist falsch“: Markus Engel studiert Musikwissenschaft und ist sich nicht sicher, ob der Präsenzbetrieb an der Uni eine so gute Idee ist. Trotzdem geht er zur Vorlesung. Quelle: André Kempner

Eine optimistische Formulierung der Professorin. Die pessimistische Variante klingt vielleicht so: „Egal, was man macht, es ist falsch.“ Markus Engel spricht diesen Satz aus. Er ist 21 und wartet im Hörsaalgebäude auf den Beginn seiner Vorlesung über Musikphilosophie. Als Drittsemester hat er noch nicht allzu viel Präsenzlehre erlebt. „Klar freue ich mich da, aber ob es richtig ist? Ich weiß es nicht.“ Zahnmedizin-Student Daniel Pege ist dagegen froh, nicht mehr nur „allein stupide am Rechner zu sitzen“ – sondern in Zickzack-Anordnung mit zwei Freunden in der Mensa am Park. „Der soziale Austausch hat mir richtig gefehlt“, sagt er und schaufelt Lasagne auf seinen Löffel. „Ich habe kein mulmiges Gefühl. Wir sind alle geboostert.“

„Der soziale Austausch hat richtig gefehlt“ – die Zahnmedizin-Studenten Konstantin Robek, Daniel Pege und Robert Maaß (von links). Quelle: André Kempner

Es gehe an der Uni eben nicht allein um Stoffvermittlung, fügt Robert Maaß an, der sich wie seine zwei Kommilitonen im ersten Semester zum Zahnarzt ausbilden lässt. „Ich starte ganz anders in den Tag, wenn ich zu einer bestimmten Uhrzeit zur Vorlesung muss.“ Physik stand am Vormittag auf seinem Stundenplan, jetzt widmet er sich mediterraner Putenbrust. Konstantin Robek hat sich ein indisches Eintopfgericht ausgesucht. „Wenn ich den ganzen Tag allein zu Hause sitze, fällt es mir viel schwerer, mich zu motivieren“, gibt er zu.

Laut Psychologie-Professor Hannes Zacher ist das kein Einzelfall. „Die psychische Belastung der Studierenden hat in der Zeit digitaler Lehre zugenommen“, gibt er in besagter Online-Debatte zu bedenken. „Neben dem Austausch bietet ein Präsenzstudium Struktur, Sinn im Leben, Ziele, an denen man arbeiten kann. Auch das müssen wir in der Abwägung berücksichtigen.“

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nach einem normalen und bald vier Corona-Semestern in ihrem Mathe-Sport-Studium ist Svenja Wessolowski jedenfalls glücklich mit dem Kompromiss der hybriden Lehre. „Und ich bin froh über meine lange Regelstudienzeit von zehn Semestern“, sagt sie und seufzt. „Wahrscheinlich darf ich das richtige Studentenleben noch erleben.“

Von Mathias Wöbking