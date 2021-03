„Präventive Hausbesuche“: Leipzig will älteren Menschen beistehen

Leipzig

Der Auftakt verlief suboptimal. Mit ihrem Modellprojekt „Präventive Hausbesuche“ begannen das Sozialamt der Stadt und die Seniorenbüros im Leipziger Westen und Osten ausgerechnet zum 1. April 2020. „Denkbar schlechte Umstände“, sagt Andreas Hübner (39), Sachgebietsleiter Offene Seniorenarbeit im Sozialamt, zur Lage vor gut einem Jahr. „Wir befanden uns mitten im ersten Lockdown. Da waren Hausbesuche genauso wenig möglich, wie sie es jetzt leider auch nicht sind.“

Geburtstagspost vom Oberbürgermeister

Der unmittelbare menschliche Kontakt aber wäre nicht schlecht. Er macht das auf drei Jahre befristete Projekt aus. Es stellt ein Angebot dar, das sich bis 2022 an alle 75-Jährigen in der Messestadt richtet. Diese erhalten zu ihrem Jubiläumsgeburtstag Gratulationspost von Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) und werden in dem Schreiben – je nachdem, ob sie in den Stadtbezirken West oder Ost wohnen – auf die Seniorentreffs in der Stuttgarter Allee 18 (Träger: Arbeiterwohlfahrt – Awo) beziehungsweise Eisenbahnstraße 66 (Träger: Soziokulturelles Zentrum Mühlstraße 14) aufmerksam gemacht. Der Brief ist gleichsam als Einladung zu verstehen, eine Einladung an eine Sozialarbeiterin auszusprechen. Die Beraterinnen, ausgestattet mit verständlichem Info-Material und fundiertem Fachwissen, kommen dann auf ein gepflegtes Stündchen vorbei und sprechen über Themen wie Alltagsaktivitäten, Wohnen, Pflege und Gesundheit. Ihr Ziel ist es, älteren Damen und Herren auf diese Weise Alltagshilfen an die Hand zu geben – was wiederum dem Erhalt eines selbstbestimmten Lebens zugute kommt.

Treffen in den Büros

Soweit die Theorie: Die Praxis sah wegen Corona anders aus. Wer von den bislang rund 700 angeschriebenen Rentnerinnen und Rentnern auf die Post vom OBM reagierte, hatte überwiegend Telefonkontakt zu den Mitarbeiterinnen der Awo oder von „Inge & Walter“, wie der Treff in der Eisenbahnstraße 66 auch genannt wird. Zwar gab es in der Phase zwischen Lockdown eins und Lockdown zwei auch Treffen von Mensch zu Mensch, die aber fanden eher selten in den vier Wänden der älteren Herrschaften statt. „Doch auch so ist es uns in einigen Fällen gelungen, weiterführende Kontakte zu knüpfen“, erzählen Anja Büchting (43) und Claudia Gurke (36) von „Inge & Walter“. „Gerade erst habe ich einer Dame zu Pflegegrad 2 verhelfen können. Der Antrag wurde vor wenigen Tagen bewilligt. Da war die Freude natürlich groß“, berichtet Claudia Gurke.

Einsamkeit als Hauptproblem

Sie und ihre Kollegin haben bislang vor allem folgende Erfahrungen gemacht: Nur wenige der angeschriebenen Seniorinnen und Senioren melden sich zurück. „Weil das Projekt offenbar noch nicht bekannt genug ist beziehungsweise seine Themen vielen noch nicht als dringlich erscheinen“, vermuten die beiden. Und die, die sich bemerkbar gemacht hätten, seien überwiegend allein. Viele stünden ohne Partner oder Freunde da, fühlten sich einsam. „An dieser Stelle würden wir normalerweise mit den Angeboten unseres Seniorenbüros locken, doch die konnten mit Beginn des zweiten Lockdowns ja auch nicht mehr stattfinden“, sagt Anja Büchting mit großem Bedauern.

Rückkehr des Lebensmutes

Die „Präventiven Hausbesuche“ ohne Besuch laufen nichtsdestotrotz weiter – in Leipzig-West, in Leipzig-Ost. Vielleicht überlebt das Projekt sogar die Pandemie. Die Beteiligten hoffen es sehr und ziehen Kraft aus Situationen wie diesen: Jahrelang hatte Frau M. ihren Mann daheim betreut. Nun lebt er im Heim – und Frau M. weiß nicht, wie sie die hohen Kosten für den Pflegeplatz noch aufbringen soll. Zudem leidet sie in Corona-Zeiten darunter, ihren Mann nur selten besuchen zu dürfen. „Ich wusste nicht weiter. Nach dem ‚Präventiven Hausbesuch‘ habe ich wieder Lebensmut gefasst und sehe Land. Für uns Ältere wird viel mehr getan, als ich dachte“, hat sie Anja Büchting und Claudia Gurke wissen lassen.

Die jungen Damen von „Inge & Walter“ wissen Reaktionen wie diese zu schätzen. „Sie zeigen, wie notwendig das Modellprojekt der Stadt ist“, sagen sie.

Wer als älterer Mensch (auch jünger oder älter als 75) Fragen zu den Themen Alltagsaktivitäten, Wohnen, Pflege und Gesundheit hat, darf sich gern an die Sozialamtsnummern 0341 1236380 und 0341 1234597 wenden.

Von Dominic Welters