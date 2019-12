Praktische Tipps: Stadt Leipzig verteilt neues Klimasparbuch

Leipzig

Verzinst wird Leipzigs Klimasparbuch nicht. Doch wer das kleine Heft, das die Stadt ab sofort in einer Auflage von 15 000 Stück kostenlos verteilt, rege nutzt, der schont damit nicht nur die Umwelt, sondern auch das eigene Portemonnaie. Das versicherte Umweltbürgermeister Heiko Rosenthal (Linke) am Freitag zur Vorstellung der Broschüre.

„Wir möchten den Bürgern nicht mit dem erhobenen Zeigefinger kommen oder nur von Verzicht reden“, sagte Rosenthal. Vielmehr versammle das Klimasparbuch jede Menge praktische Tipps, wie sie in Leipzig klimabewusster leben können. Zum Beispiel gibt es einen Saisonkalender für Obst und Gemüse, Adressen für regionale (Bio-)-Lebensmittel, Tipps zu Verpackungen und zum Tauschen. Auch auf E-Mail-Postfächer mit Ökostrom-Servern, nachhaltige Geldanlagen oder den Umgang mit Elektroschrott wird hingewiesen.

Bei der Mobilität gehe es nicht um ein Verteufeln des Autos, so Ulf Middelberg vom Stadtkonzern LVV, der das Heft gesponsert hat. Doch es sei zum Beispiel besser, Autos zu teilen, statt sie 23 Stunden am Tag zu parken. Wer mit den Bussen und Bahnen der LVB fahre, erzeuge im Mittel 23 Gramm Kohlendioxid pro Kilometer. Mit einem Auto seien es aber reichlich 100 Gramm mehr.

Auch die Verbraucherzentrale Sachsen (VZS) half beim Erstellen des Heftes, erläuterte deren Chef Andreas Eichhorst. Beim Wohnen lasse sich oft mit wenig Mühe viel Energie und damit Geld sparen. In diesem Bereich besuchten fünf VZS-Berater in Leipzig auch interessierte Bürger zu Hause. „Dadurch wurde schon so viel Kohlendioxid vermieden, wie bei 1400 Flügen von Leipzig nach New York entstehen würde“, sagte Eichhorst.

Das Heft enthält zwölf Rabatt-Gutscheine für umweltgerechte Dienste und Einkäufe. Erhältlich ist es im Umweltinformationszentrum und den Bürgerämtern.

Von Jens Rometsch