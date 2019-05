Leipzig

Die Preisspirale an der Zapfsäule kennt seit Monaten nur eine Richtung: nach oben. In dieser Woche haben die Benzinpreise nach ADAC-Angaben ein neues Jahreshoch erreicht. Wer am Mittwochmorgen in Leipzig oder Dresden eine Tankstelle ansteuerte, musste zwischen 1,53 Euro und 1,60 Euro für den Liter Super E10 hinlegen, für das normale Super-Benzin in der Regel noch zwei Cent mehr. Der Liter Diesel lag am Mittag bei 1,26 bis 1,33 Euro. So hoch waren die Preise 2019 noch nie.

Bereits in der elften Woche in Folge müssen Autofahrer damit laut ADAC mehr fürs Tanken bezahlen als in der Woche zuvor. Wie der Verkehrsclub auf Anfrage von LVZ.de mitteilte, stieg der Preis für Super E10 bundesweit im Schnitt auf 1,527 Euro – das war ein Sprung von 3,1 Cent gegenüber der vergangenen Woche. Beim Diesel war der Preisaufschlag mit 1,8 Cent auf 1,316 Euro etwas moderater.

ADAC kritisiert Preistreiberei durch Mineralölkonzerne

„Tanken ist derzeit zu teuer“, sagte ein ADAC-Sprecher am Mittwoch. Durch den Rohölpreis sei die Entwicklung nicht zu begründen. Derzeit kostet ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 71,72 US-Dollar – 46 Cent weniger als noch am Vortag. Insgesamt befinden sich die Ölpreise laut ADAC auf dem Niveau von April. Schuld an der Preistreiberei hätten weniger die Tankstellenpächter sondern die großen Mineralölkonzerne. Auch der nur gering schwankende Dollarkurs könne als Erklärung nicht herhalten, meint der ADAC.

Der Benzinpreis ist seit März stark angestiegen. In dieser Woche stieg er auf einen neuen Jahresrekord. Quelle: ADAC

Laut einem bundesweiten ADAC-Vergleich tanken Autofahrer in Sachsen aber noch verhältnismäßig günstig. In den meisten anderen Regionen Deutschlands ist der Sprit deutlich teurer. Beim Super E10 liegt der Freistaat auf Platz fünf, bei Diesel auf Rang drei der günstigsten Bundesländer, wie in der Vorwoche eine ADAC-Auswertung ergeben hatte. Dabei wurden die Preisdaten von mehr als 14.000 bei der Markttransparenzstelle erfassten Tankstellen verglichen.

Wann ist Tanken am günstigsten?

Grundsätzlich rät der ADAC, nachmittags und abends zu tanken. Zwischen 6 und 9 Uhr sind Benzin und Diesel am teuersten – im Schnitt neun Cent mehr. Die beste Gelegenheit für ein Schnäppchen an der Zapfsäule gibt es laut Verkehrsclub zwischen 15 und 17 Uhr sowie zwischen 19 und 22 Uhr. Aktuelle Preisdaten bieten zum Beispiel Vergleichs-Apps wie „Clever tanken“, „ ADAC Spritpreise“ oder „Mehr tanken“.

Schwacher Trost für Autofahrer: Vom Allzeithoch ist der Kraftstoffpreis noch ein ganzes Stück entfernt. Der bisherige Rekord wurde im September 2012 erreicht. Damals kostete ein Liter für Diesel 1,52 Euro, für Super E10 musste wurden im Schnitt sogar 1,67 Euro fällig.

Von Robert Nößler