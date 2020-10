Preis für Facebook-Initiative von Leipzigerin

Leipzig

Als Kindertagesstätten und Schulen in Sachsen wegen der Corona-Pandemie im März dicht machten, erfasste Linda Polenz eine gewisse kreative Unruhe. Die Mutter einer Tochter (14) und zweier Söhne (2 und 1), Journalistin aus Leipzig-Schönefeld und für die LVZ in Schkeuditz und Markranstädt unterwegs, wollte einen Platz schaffen, „wo sich Leute, die ihre Kinder plötzlich zuhause betreuen müssen, austauschen können“. So rief die 38-Jährige die Facebook-Gruppe „Zuhause-Abenteuer mit Kindern“ ins Leben. In Windeseile nahmen rund 1000 Menschen aus dem In- und Ausland Anteil. Doch es kam noch besser: Mittlerweile sind knapp 3250 User der Gruppe, die inzwischen unter „Abenteuer Familie – Leben mit Kindern“ firmiert, beigetreten. Sie stammen aus 25 Ländern, darunter die weitentfernten Kanada, Peru, Thailand, Indonesien und Jordanien. Leipzig ist mit 710 Mitgliedern am stärksten vertreten.

„Abenteuer Familie“ kommt an

Was Linda Polenz in diesen Tagen schwärmen lässt: „Abenteuer Familie“ war dem Unternehmen Facebook eine Würdigung wert. Gerade hat die junge Mutter für ihr und für das Engagement ihrer digitalen Freundinnen und Freunde einen Preis entgegengenommen: den Facebook-Gruppenpreis beim Smart Hero Award 2020. Verbunden ist diese Auszeichnung nicht nur mit Pokal und Urkunde, sondern auch mit einem Preisgeld in Höhe von 5000 Euro.

Die Preisverleihung im Live-Stream auf der Facebook-Seite von Facebook Deutschland: Linda Polenz ist total überwältigt, als der Erfolg von „Abenteuer Familie – Leben mit Kindern“ feststeht. Quelle: privat

„Es gibt eine hohe Interaktivität“

„In der Gruppe treffen sich Gleichgesinnte online, um gemeinsam mit ihren Kindern zu singen, zu tanzen, zu backen, zu malen oder zu basteln. Täglich finden mehrere interaktive Live-Angebote zum Mitmachen und Spaßhaben statt“, heißt es im Laudatio-Text. Auch der Erfahrungsaustausch unter den Eltern findet Beifall: Im Gruppenchat würden Erlebnisse und Tipps rund um die Themen Familie, Erziehung und Alltag geteilt. „Inzwischen ist die Gruppe so organisiert, dass sie über die Zeit des Lockdowns hinaus Bestand hat und dauerhaft von Familien genutzt werden kann. Über Social Media wird kurzfristig reagiert auf die Bedarfe von Familien in Ausnahmesituationen. Die Gruppe wird sehr stark genutzt, die Facebook-Gruppenfunktionen werden sehr gut ausgenutzt und es gibt eine hohe Interaktivität und Beteiligung der Administratoren.“

Das Motto „Gemeinsam statt einsam“ zieht

Das dies so ist, hat Linda Polenz wenig überrascht. Ihr, ihren Kindern und ihrem Lebensgefährten Martin (35) ist die Gruppe längst ans Herz gewachsen. Sie ist zu einem festen Bestandteil des Familienlebens geworden. Das geht anderen offenbar ganz ähnlich. Das Motto „Gemeinsam statt einsam“ zieht. „Im September gab’s das erste Leipziger Gruppentreffen im Mariannenpark mit etwa 30 Teilnehmern; natürlich mit Abstand-Halten, was an diesem Tag kein Problem war, weil es nieselte und der Park leer war“, berichtet die LVZ-Mitarbeiterin, die von Freunden dazu überredet werden musste, sich für den Award zu bewerben. „Ich fand das, was ich da mache, gar nicht so groß, sondern war eher der Meinung, dass die Gruppe das Mindeste war, was ich in dieser turbulenten Zeit machen konnte.“

Valentin singt auf Happy-Birthday-Videos

Linda Polenz’ ältester Sohn Valentin findet’s großartig: Er grüßt regelmäßig alle Geburtstagskinder der Woche mit Happy-Birthday-Videos, nennt vor dem Singen den Namen und das Alter der Kids. Auch die Vermittlung von sozialer Kompetenz und menschlicher Wertschätzung ist den Familien-Abenteurern wichtig. „Als ein Mädchen aus der Gruppe zehn Jahre alt wurde und niemand der eingeladenen Gäste zur Party erschien, habe ich die Gruppenmitglieder spontan aufgerufen, in einem kleinen Video zu gratulieren. Ich hab dann alle Zusendungen zusammengeschnitten und in ein Video gepackt. Herausgekommen sind sieben Minuten Geburtstagsgrüße“, schildert die Gruppen-Gründerin.

Chapeau, Linda Polenz & Co.!

