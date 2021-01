Preisanstieg bei Leipzigs Mieten flacht ab

Leipzig

Die Mieten in Leipzig steigen weiter – allerdings immer weniger stark an. Das ist die Kernaussage eines Wohnungsmarktberichtes, den der ortsansässige Immobilienvermittler Pisa und die Staatliche Studienakademie Leipzig am Mittwoch gemeinsam vorgelegt haben.

„Die Zeiten mit zweistelligen Zuwachsraten sind seit 2016 vorbei“, sagte Pisa-Geschäftsführer Timo Pinder. „Die Preiskurve flacht immer mehr ab.“ Auch die Corona-Pandemie habe bislang nur geringe Auswirkungen auf den Wohnungsmarkt in der größten Stadt Sachsens gezeitigt. „Im ersten Lockdown ab März 2020 konnten wir zwei Monate lang fast gar nicht mehr arbeiten. Aber danach lief das Vermietungsgeschäft wie eh und je weiter, zum Teil sogar mit mehr Abschlüssen durch Nachholeffekte.“

Fast 50.000 Annoncen ausgewertet

Zahlen für 2020 enthält der nun schon zum fünften Mal vorgelegte Bericht nicht. Denn er stützt sich auf fast 50.000 Anzeigen für freie Wohnungen im Jahr 2019, bei denen ein Professorenteam und Studenten der Studienakademie erst alle Doppelungen herausfiltern und die Daten dann wissenschaftlich auswerten.

Im Stadtbezirk West mit Grünau fallen die Mietangebote sowohl bei Erstbezügen (oben) als auch bei Bestandswohnungen (unten) am preisgünstigsten aus. Am teuersten wird es im Leipziger Stadtbezirk Mitte. Quelle: Pisa Immobilienmanagement

Die Direktorin Kerry-U. Brauer erläuterte, sie erwarte ebenfalls nur geringe Corona-Effekte für den hiesigen Wohnungsmarkt. „In diesem Bereich werden die Mieten nahezu überall weiter bezahlt. Das bleibt interessant für Investoren. Anders sieht es da schon bei den Gewerbeimmobilien aus, falls die Pandemie noch längere Zeit anhalten sollte.“

2019 wurden für Erstbezüge von Neubauten oder frisch sanierten Häusern in Leipzig durchschnittlich neun Euro pro Quadratmeter Kaltmiete verlangt. „Das war ein Anstieg um 3,3 Prozent. Im Jahr zuvor lag das Plus noch bei 6,2 Prozent“, so Pinder. Bei den 20 Prozent der teuersten Offerten habe es erneut einen kleinen Rückgang gegeben: um acht Cent auf nunmehr exakt zwölf Euro kalt.

Stadtbezirk Nordost als Ausnahme

Eine große Ausnahme war der Stadtbezirk Nordost mit Mockau, Schönefeld und Thekla – dort sank auch der Durchschnittspreis bei den Erstbezügen neuer Wohnungen. Am teuersten in allen Kategorien blieb erwartungsgemäß der Stadtbezirk Mitte. Quartiere rings um die City wurden für durchschnittlich 10,59 Euro im Erstbezug und 8,50 Euro Kaltmiete im Bestand offeriert.

Bei den Bestandshäusern lag der Durchschnittspreis nur noch in neun der 63 Leipziger Ortsteile unterhalb von sechs Euro – vor allem in Grünau. Dieses Segment ist ungleich größer als die Erstbezüge. Im Jahr 2019 kletterten die Angebotsmieten hier nun um 29 Cent auf durchschnittlich 6,99 Euro (plus 4,3 Prozent). Im Jahr 2018 hatte der Anstieg 5,0 Prozent betragen.

Die gestrichelte Linie in dieser Grafik zeigt die Mietentwicklung bei Erstbezügen von Neubauten in Leipzig an. 2014 wurden pro Quadratmeter noch 7 Euro kalt verlangt, 2019 bereits 9 Euro. Quelle: Pisa Immobilienmanagement

Pisa-Chef Pinder sagte, er rechne für 2020 und die nächsten Jahre mit ähnlichen Werten. „Der Leerstand in Leipzig umfasst 16.000 Wohnungen. Weit über 20. 000 sollen schon bald gebaut werden. Das Einwohnerwachstum schwächt sich jedoch immer mehr ab, sodass ich keine explodierenden Mieten erwarte.“

Wohnkostenbelastung liegt bei 30 Prozent

Brauer verwies darauf, dass die Wohnkostenbelastung in Leipzig bei etwa 30 Prozent des Einkommens liege und damit absolut nicht im deutschen Spitzenfeld. Für Messestädter mit geringem Einkommen unterstütze die Kommune den Bau von tausenden Sozialwohnungen. „Die Notwendigkeit zu weiteren staatlichen Regulierungen sehe ich unter solchen Vorzeichen nicht.“ Wahrscheinlich würden demnächst aber immer weniger Haushalte umziehen, die einen alten Mietvertrag zu günstigeren Konditionen haben.

2019 lagen die Preise für Eigentumswohnungen in Leipzig im frisch sanierten Altbau erstmals über den Preisen für Eigentumswohnungen in Neubauten. Quelle: Pisa Immobilienmanagement

Bei Eigentumswohnungen verzeichnete der Bericht weitere Preissprünge. Sanierte Altbauwohnungen (ohne Stellplatz) verteuerten sich 2019 um rund elf Prozent auf 4500 Euro pro Quadratmeter. Erstmals überstiegen sie damit die Offerten für Neubauwohnungen (mit Stellplatz), wo 4300 Euro aufgerufen wurden.

Eine gute Nachricht für Fernwärme-Kunden steuerte Stephan Klan von den Leipziger Stadtwerken bei. „Im neuen Jahr fallen unsere Tarife um 6,7 Prozent günstiger aus. Für eine klassische Wohnung bedeutet das eine Ersparnis von 50 Euro.“

Prof. Kerry-U. Brauer, Direktorin der Staatlichen Studienakademie Leipzig, und Pisa-Geschäftsführer Timo Pinder stellten am Mittwoch den neuen Marktbericht vor. Quelle: Immocom

Der Bericht zum kostenfreien Download unter: www.pisa-immobilien.de.

Von Jens Rometsch