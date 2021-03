Baugrundstücke für Einfamilienhäuser in Leipzig haben sich im letzten Jahr um 17 Prozent oder anders ausgedrückt exakt 25.200 Euro verteuert. Trotzdem wurde wieder etwas mehr verkauft, besagt ein neuer Bericht des Gutachterausschusses zum Thema Eigenheime.

Eigenheime: Bauland in Leipzig verteuert sich um 25.000 Euro

