Autofahrer werden große Augen machen: Im neuen Jahr steigen an den Tankstellen die Preise durch die neue CO2-Steuer. Viele wollen deshalb im alten Jahr noch schnell ihre Tanks füllen. Einen regelrechten Run verzeichnen Heizölhändler.

