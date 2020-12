Leipzig

Es ist eine Premiere: Der Stadtrat wird am Mittwoch digital und öffentlich beraten, allerdings keine Beschlüsse fassen. „Ich lade stattdessen alle Stadträte zu einem digitalen Meinungsaustausch mit der Verwaltungsspitze ein“, sagte Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD). Hintergrund: CDU, SPD und Linke hatten im Vorfeld angekündigt, wegen des Lockdowns zu keiner Präsenztagung zu erscheinen. Damit wäre die ursprünglich in der Kongreßhalle geplante Versammlung nicht beschlussfähig gewesen, der Oberbürgermeister hätte allerdings kurzfristig eine neue einberufen können, bei der dann weniger Stimmen für Mehrheiten ausreichen würden (die LVZ berichtete).

Sitzung wird per Livestream übertragen

Doch nun hat der Ältestenrat sich auf die digitale Sitzung verständigt – die „ein Handeln des Rates auch in schwierigen Zeiten vorsieht“, wie es in einer gemeinsamen Erklärung von Bündnis 90/Die Grünen, CDU, Linken, SPD und Freibeutern heißt. „Wir zeigen damit, dass der Stadtrat handlungsfähig ist und die notwendigen Kontaktbeschränkungen trotzdem möglich sind“, heißt es darin. Ein Austausch der Positionen soll nun dringend notwendige Entscheidungen vorbereiten, die der Oberbürgermeister dann trifft – mit Blick auf die Mehrheiten im Rat. Das Ganze wird per Livestream übertragen.

Grüne sehen Kompromiss, AfD kommunalpolitischen Stau

„Eine Absage wäre schwierig gewesen, schließlich wollen wir unseren demokratischen Verpflichtungen nachkommen“, sagt Grünen-Fraktionschef Tobias Peter. „Wir haben uns dafür eingesetzt, einen guten Kompromiss zu finden. Wir werden dem Infektionsschutz gerecht, können aber auch Argumente transparent austauschen.“

Das sehen nicht alle so: „Wir produzieren einen kommunalpolitischen Stau von Anträgen, der durch nichts zu rechtfertigen ist“, meinte AfD-Fraktionsgeschäftsführer Christian Kriegel. Andere Menschen müssten schließlich ebenfalls arbeiten. Abstand und Hygienekonzept für die Kongreßhalle würden ausreichen, sagte Kriegel.

Landtag entscheidet über digitale Voten

Die Tagesordnung wird nun deutlich verkürzt. Debattiert wird über die Übertragung von Flächen am Klucksgraben in Knauthain an die stadteigene LESG, zusätzliches Geld im Verkehrsleistungsfinanzierungsvertrag, Entgeltordnungen für Museen und vieles mehr. Die Sitzung beginnt um 14 Uhr und kann per Livestream auf leipzig.de verfolgt werden. Der Landtag wird übrigens am Mittwoch entscheiden, ob beschließende Gremien wie der Stadtrat künftig digital votieren können. Das dürfte dann für die Januar-Tagung interessant sein.

Von Mathias Orbeck