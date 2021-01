Leipzig

Im Jahr 1991 raste Sebastian Krumbiegel noch mit sportlichen 120 Kilometern pro Stunde durch die Straßen der Stadt Leipzig. Zumindest musikalisch. „Neulich bin ich mit 120 auf meinem Fahrrad rumgefahren“, singt der „Prinzen“-Frontmann im damals erschienenen Lied „Mein Fahrrad“. Er hoffe, dass die Polizei ihn nicht anhalte, „denn dann müsste ich Strafe zahlen und man führt mich zum Verhör“.

Aus heutiger Sicht klingen diese Zeilen fast wie eine Prophezeiung. Denn am Montag erschien Krumbiegels Anwalt vor dem Amtsgericht Leipzig, der Künstler selbst war vom Erscheinen freigestellt. Der Grund: Krumbiegel hatte Einspruch gegen einen Bußgeldbescheid eingelegt.

Angeblicher Rotlichtverstoß

Das lag allerdings an keiner ausgearteten Raserei: Zwei Beamte der Polizeibehörde gaben vor Gericht an, den Prominenten beim Überfahren einer roten Ampel am 8. April 2020 erwischt zu haben.

Die 31 und 34 Jahre alten Mitarbeiter der Polizeibehörde schilderten den Vorfall wie folgt: Sie waren mit ihrem Dienstfahrzeug auf Streife in der Coppistraße in Leipzig-Gohlis. An einer Ampelkreuzung kam es demnach zum Stehen – um anschließend geradeaus weiterzufahren. Kurz darauf soll sich das Malheur mit dem Prominenten ereignet haben: Nachdem das Polizeiauto hinter einem links abbiegenden PKW habe warten müssen, sei Krumbiegel beim Weiterfahren plötzlich von rechts aus der Virchowstraße gekommen. „Wir mussten bremsen, um eine Kollision mit Herrn Krumbiegel zu vermeiden“, so berichteten es die Beamten einhellig.

Krumbiegel und das Fahrradfahren: Eine besondere Beziehung

Was die beiden wohl nicht gewusst haben: Der Prinzensänger und sein Fahrrad – das ist eine illustre Beziehung. Seit Jahren wirbt der Künstler leidenschaftlich für das Fahren mit dem Drahtesel. Im Jahr 2017 würdigten das Bundesverkehrsministerium und die Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise in Nordrhein-Westfalen (AGFS) ihn mit dem „Deutschen Fahrradpreis“.

Gegenüber der Deutschen Presse-Agentur appellierte er damals leidenschaftlich für ein besseres Miteinander im Straßenverkehr. „Man sollte an das eigene Benehmen denken und respektvoll miteinander umgehen. Als Radfahrer ärgere ich mich manchmal über brutale Autofahrer und als Autofahrer wiederum über rücksichtslose Radfahrer“, so Krumbiegel.

Geärgert haben muss sich der 54-Jährige sicherlich auch über den Bußgeldbescheid – laut Bußgeldkatalog liegt dieser bei 100 Euro. Am Ende offenbarten sich die Schilderungen der Beamten als zu konturlos – sie konnten nicht versichern, welche Farbe Krumbiegels Ampel tatsächlich hatte. Das Verfahren wurde daher nach Paragraf 47 Absatz 2 des Ordnungswidrigkeitengesetzes eingestellt. Doch der Eindruck bleibt: Vor der Leipziger Polizeibehörde sind auch die bekanntesten Leipziger nicht sicher.

Übrigens: Die neue Single der „Prinzen“ erscheint am 29. Januar. Titel: „Dürfen darf man alles“.

