Leipzig

„Es lief ausgezeichnet!“ – Antje Müller von der nato zeigte sich am Sonntagabend begeistert von der 28. Ausgabe des Seifenkistenrennens auf dem Fockeberg in der Leipziger Südvorstadt.

Großes Programm rundherum beim Fockebergfest

Die Fahrer der 21 unmotorisierten und selbstgebauten Kisten traten in drei Renndisziplinen gegeneinander an. Besondere Herausforderung: Je ein Team-Mitglied durfte das Einzelzeitfahren der eigenen Kiste moderieren. Rundherum ums Renngeschehen: jede Menge Mitmach-Aktionen, Kulinarisches und Bühnenprogramm beim Fockebergfest. Tausende Besucher kamen.

Zur Galerie 21 Teams sind beim 28. Seifenkistenrennen auf dem Fockeberg an den Start gegangen. Für die Zuschauer gab es einiges zu sehen...

Antje Müller war voll des Lobes: „Ein tolles Rennen und jede Menge kreativer Seifenkisten.“ Der Designpreis ging an das Team „franz & frida“. Der bunt gestaltete Bauwagen hatte draußen echte Blüten im Blumenkasten – und Blümchentapete drinnen. An Bord gab es sogar Kuchen.

Die beste Moderation lieferte das Team „Roadrunner“, das nun den Titel „Voice of Fockeberg“ tragen darf. Ein Sonderpreis ging an das Team „Brexshit“, weil es zu seiner Seifenkiste in Gestalt eines roten Londoner Doppeldecker-Busses auch gleich den passenden Soundtrack gegen den Brexit kreiert hatte. Beim Zeitfahren wurden Bestzeiten notiert: „Vier Teams schafften die Runde in weniger als einer Minute“, sagte Antje Müller.

Von bm