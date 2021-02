Leipzig

Sie sind angetreten, um ihre Stadt zu gestalten: Der 21. Februar 1991 gilt als Geburtsstunde der Initiative „Pro Leipzig“. 30 Jahre später blickt die Gruppe auf ein erfolgreiches Wirken zurück. Und fordert eine echte Bürgerbeteiligung bei der Stadtgestaltung ein. „Bei jüngsten Beteiligungsverfahren ist uns aufgefallen, dass sie gut ausstaffiert sind. Büros sind beauftragt, sich darum zu kümmern. Letztlich geht es aber nur darum, die Beteiligten ein wenig in Schach zu halten. Und ihnen das Gefühl zu geben, mitreden zu können“, konstatiert Thomas Nabert, Geschäftsführer von „Pro Leipzig“. Seit März 1993 ist die Gruppe als Verein organisiert und gemeinnützig anerkannt. Der Sitz befindet sich inzwischen im Haus der Demokratie in Connewitz.

Katastrophale Bausubstanz in Leipzig war der Ursprung

Im Februar 1991 hatten sich im Gasthaus „Goldene Krone“ in Connewitz einige engagierte Bürger mit dem Appell „Pro Leipzig“ an die Öffentlichkeit gewandt. Sie waren überzeugt davon, dass „die zukünftige Entwicklung nur aus einer der Stadt eigenen, über Jahrhunderte gewachsenen Identität heraus erfolgen kann.“ Wurzeln dieses Engagements sind in der katastrophalen Situation Leipzigs am Ende der DDR zu finden. Damals verfiel die gründerzeitliche Bausubstanz immer mehr, die Stadt wurde von Tagebauen umklammert, in Lücken im Stadtzentrum wurden „Meterwaren des Wohnungsbaus“ hochgezogen.

Kaum dokumentierte Anfänge von Pro Leipzig finden sich aber bereits in den Jahren 1988 bis 1991 – etwa bei einem Ideenwettbewerb fürs Stadtzentrum 1988 oder beim 1989 gegründeten Kulturprojekt Waldstraßenviertel. Behutsame Stadterneuerung wurde bei der 1. Volksbaukonferenz im Januar 1990 auf der Agra, die beispielsweise zu einem Stopp des Flächenabrisses von Altbausubstanz in Connewitz führte, ebenso eingefordert wie später bei der Ausstellung „Pro Leipzig“ im November 1990 im Messehaus am Markt. Persönlichkeiten wie Wolf-Dietrich Rost, Heinz-Jürgen Böhme, Detlef Lieffertz, Bernd-Lutz Lange, Gunter Böhnke, Bernd Sikora, Gudrun Neumann, Angela Wandelt, Bernd Sikora sind nur einige der Beteiligten, die von Anfang an für „Pro Leipzig“ stritten.

Verein: Bürgerbeteiligung hat an Qualität verloren

Der Verein wird sich weiterhin beteiligen – und vor allem sein Recht darauf einfordern. Verglichen mit den 1990-er Jahren, als sich Stadt und Region noch im Aufbruch befanden, hat Bürgerbeteiligung nach Ansicht des Vereins an Qualität verloren. Verwaltungen und Parlamente seien mittlerweile kaum noch Suchende, sondern in erster Linie Souveräne, die die Mitwirkung Dritter eher als lästig empfinden. Für Nabert war das Beteiligungsverfahren zur Öffnung des Pleißemühlgrabens „das Negativbeispiel der letzten Jahre“.

Debatte um Leuschnerplatz und Matthäikirchhof notwendig

„Von uns sowie vom damals noch existierenden Verein Neue Ufer wurde viel Fachkompetenz eingebracht. Doch auch das Bürgervotum, das sich eindeutig für die historische Variante an der Hauptfeuerwache ausgesprochen hatte, wurde in den Wind geschlagen“, konstatiert er. Der Stadtrat habe dann mit knapper Mehrheit die von vornherein festgelegte Position der Verwaltung beschlossen, von der diese nie abweichen wollte. Das sei eine Konstellation, die sich bei der Debatte um die Entwicklung des Leuschnerplatzes nicht wiederholen dürfe.

„Dort erleben wir jetzt lediglich ein Geschacher um Grundstücke.“ So müsse unbedingt vermieden werden, dass auf dem Leuschnerplatz ein ebenso lebloses Areal wie um den Sparkassenkomplex am Löhrs Carré entsteht. Eine Debatte sei auch um die Gestaltung des Matthäikirchhofes notwendig. „Jetzt zaubert die Verwaltung eine Konzernzentrale aus der Tasche. Was hat die mitten in der Innenstadt zu suchen?“, fragt sich Nabert. „Auf so einem Filetstück ist eine kleinteilige Struktur geboten – wie in einer Altstadt üblich.“

Pro Leipzig hat 350 Publikationen herausgegeben

Es gibt weitere Beispiele, wo „Pro Leipzig“ mitmischt – beispielsweise bei der Entwicklung des Auwaldkonzeptes. „Dort wollen wir unsere Expertise einbringen – etwa historische Landschaftsbilder“, sagt Historiker Michael Liebmann. Von einem Runden Tisch, bei dem das Gewässerkonzept mit Umweltverbänden diskutiert wurde, hat sich der Verein indes zurückgezogen. „Da konnten wir vieles nicht mittragen.“

„Pro Leipzig“ hat seit seiner Gründung mehr als 350 Publikationen erarbeitet und herausgegeben, darunter das Stadtlexikon Leipzig, Stadtteillexika, Führer für Wanderer, Radler, Paddler und sonstige Ausflügler, Bildbände und vieles mehr.

Geöffnet sind Büro und Galerie im Haus der Demokratie, Bernhard-Göring-Straße 152, dienstags 10 bis 14 Uhr und donnerstags 13 bis 17 Uhr. Telefon: 0341 980 1804. E-Mail: proleipzig@t-online.de

Von Mathias Orbeck