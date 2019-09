Historische Bilder: Die Vielfalt von Leipzig-Schönefeld

Leipzig

Vom Abtnaundorfer Park bis zum kurfürstlichen Hofrat und Großgrundbesitzer Zeumer – in 195 Stichworten beschäftigt sich der Historiker Michael Liebmann mit Schönefeld. Neben den alten Rittergutsdörfern Schönefeld und Abtnaundorf gehören dazu drei Wohnquartiere, die erst mit der Industrialisierung entstanden. Die flächenmäßige Ausdehnung Schönefelds hat etwas mit der Eisenbahnstrecke Leipzig-Dresden zu tun, die mit dem Bau des Hauptbahnhofes verlagert wurde. Die Gemarkung Schönefeld war groß, umfasste auch die Neustadt und Neuschönefeld. Das sind heute eigenständige Ortsteile, werden aber aufgrund ihrer Historie einbezogen. So wurde das Rabet einst von der Eisenbahnstrecke begrenzt.

Zur Galerie Druckfrisch erschienen, bietet das neue Stadtteillexikon von Pro Leipzig in 195 Stichworten einen Blick in die Historie von Schönefeld-Abtnaundorf und Neustadt-Neuschönefeld.

Viele Stichworte im neuen Stadtteillexikon, das der Verein Pro Leipzig herausgegeben hat, sind daher den einzelnen Bahnhöfen sowie Verlade- und Postbahnhöfen und den Eisenbahnlinien gewidmet, da sie auf Schönefelder Flur liegen. Industriebetriebe wie die Wollkämmerei, die nicht zu Schönefeld gehören, aber großen Einfluss auf die Entwicklung des Areals haben, werden ebenfalls behandelt. Pro Leipzig setzt mit dem neu erschienenen Buch seine Reihe fort, die einst mit Stötteritz begann. Inzwischen sind Stadtteillexika zu Plagwitz, Südvorstadt und Großzschocher-Windorf erschienen. Der Neuling unter den Stadtteillexika bietet viele Schlaglichter aus Vergangenheit und Gegenwart, ohne Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben.

Mehrere Badeanstalten an der Parthe

Doch zurück zu Schönefeld: Das assoziieren viele mit dem Mariannenpark, dem Schloss, dem Rittergut oder der Gedächtniskirche, die in diesem Jahr als Hochzeitskirche von Clara Schumann wieder in aller Munde war. Die Historie des Stadtteils scheint schier unerschöpflich. Nehmen wir die Parthe: Gleich mehrere Badeanstalten bis hin zum Gothischen Bad gab es, bevor die alte Flussaue völlig überbaut und die Parthe in einen Kanal gezwängt wurde. Wer kennt schon noch Händels Bad, das bis 1906 nahe der heutigen Brandenburger Brücke existierte? Markante Gebäude samt Schulen, Gasthöfen und Kirchen, Traditionsunternehmen bekommen ebenso wie bedeutende Ereignisse ihre Einträge im Stadtteillexikon. Was hat es mit der Menzellinde oder mit dem Tierasyl der Schlick-Schumann-Stiftung auf sich, was passierte hier zur Völkerschlacht oder bei der Studentenrevolte 1787, warum steht im Mariannenpark ein Gedenkstein für einen Piloten? Diese und viele andere Fragen werden in informativen kurzen Texten beantwortet.

Berühmte Schönefelder im Blick

Natürlich begegnet man vielen berühmten Schönefeldern: Clara Hedwig Baronesse von Eberstein etwa, die beispielsweise das Schloss Schönefeld und die Grabpyramide errichten ließ. Die Baronesse pflegte ein freundschaftliches Verhältnis zur Kaufmannswitwe Pauline Mende, deren Mann in der Parthe ertrank und die einen Teil ihres Vermögens für den Bau des berühmtesten Leipziger Brunnens spendete – der Mendebrunnen auf dem Augustusplatz ist bekannt. Selbstverständlich wird die Familie Frege als langjähriger Rittergutsbesitzer gewürdigt.

Erinnerung an die NS-Zeit

Nicht unerwähnt bleibt der Umgang mit den Häftlingen und Zwangsarbeitern in der NS-Zeit, an die die Gedenkstätte in Abtnaundorf erinnert. Die Rolle von Hasag und den Erla-Maschinenwerken werden ebenso thematisiert. Ins Buch sind die Erkenntnisse vieler Ortsteil- und Heimatforscher eingeflossen, die Liebmann überprüft und durch neu recherchierte Fakten ergänzt hat. Entstanden ist ein lesenswertes, mit 362 Abbildungen reich bebildertes Nachschlagewerk über den Leipziger Nordosten.

Michael Liebmann (Hrsg.) „ Schönefeld mit Abtnaundorf, Neustadt und Neuschönefeld. Ein Leipziger Stadtteillexikon“, Pro Leipzig, Leipzig 2019, 19 Euro.

Von Mathias Orbeck