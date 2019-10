Zunächst war es ein warmer Bass-Ton, der am Dienstag über der Leipziger City schwebte. Dann kamen sieben höhere Töne hinzu. In der Nikolaikirche findet in diesen Tagen die Intonation des neuen achtstimmigen Geläuts statt. Erstmals zu hören ist dabei auch die Osanna, die neue größte Kirchenglocke der Stadt.