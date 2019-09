Die Leipziger Uni war vor 40 Jahren maßgeblich am Aufbau einer medizinischen Fakultät in der nordäthiopischen Stadt Gondar beteiligt. Am Wochenende wird der runde Jahrestag in Leipzig gefeiert. Dazu werden Gäste aus aller Welt erwartet, für deren Lebenswege die Gründung entscheidend war.