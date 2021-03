Prognose: Zahl der Kinder steigt in Leipzig bundesweit am stärksten

Leipzig

In den nächsten 20 Jahren wird Leipzig die Stadt in Ostdeutschland sein, deren Einwohnerzahl am stärksten wächst. Das prophezeit das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) in einer aktuellen Bevölkerungsprognose. Demnach soll die Zahl der Leipziger von 2020 bis 2040 um 61.100 Personen auf 663.300 steigen. Eine ähnlich starke Zunahme erwarten die Forscher bundesweit sonst nur in den Münchener Umlandkreisen Dachau, Erding und Ebersberg sowie in der Stadt Landshut.

Hingegen könnten viele strukturschwache Regionen im gleichen Zeitraum deutlich einbüßen. Laut der Prognose verlieren der Salzlandkreis, Greiz, Elbe-Elster, Altenburger Land und Mansfeld-Südharz in den nächsten 20 Jahren rund ein Fünftel ihrer Bevölkerung. In solchen Regionen steige zugleich das Durchschnittsalter stark an. „2040 werden die Menschen in den Landkreisen Elbe-Elster, Spree-Neiße, Greiz und Altenburger Land im Schnitt rund 52 Jahre alt sein.“ Deutschland insgesamt schrumpfe um rund 1,3 Millionen Bürger auf 81,9 Millionen Menschen, so das BBSR.

25 Prozent mehr Kinder und Jugendliche

Für Leipzig haben die in Bonn ansässigen Forscher jedoch noch eine ausgesprochen gute Nachricht. Demnach legt die Zahl der hier lebenden Kinder und Jugendlichen bis 2040 um stolze 25 Prozent zu. Auch das sei einsame Spitze im Osten. „Berlin, Potsdam, Dresden, Erfurt, Rostock, Jena und Chemnitz können ein Wachstum von mindestens 5 Prozent erwarten.“ Laut dem zu der Studie mitgelieferten Kartenmaterial ist Leipzig sogar bundesweit die Stadt mit dem höchsten Zuwachs bei Kindern und Jugendlichen.

Auch eine Bevölkerungsprognose des Freistaates Sachsen (mit zwei Varianten) aus dem Jahr 2020 sah Leipzig in einer Ausnahmesituation. Die Stadt Dresden musste im vergangenen Jahr erstmals seit langer Zeit einen Rückgang der Bevölkerung hinnehmen – ebenso wie Chemnitz und sämtliche Landkreise. Quelle: Amt für Statistik und Wahlen

Jedoch gebe es in den alten Ländern ungleich mehr Städte, in denen die Zahl der Unter-20-Jährigen um mehr als 20 Prozent zunimmt – etwa in Regensburg, München und Freiburg im Breisgau. Dort sei die Bevölkerung schon jetzt sehr jung, was für viel Nachwuchs spreche. In Universitätsstädten wie Mainz, Münster, Freiburg im Breisgau, Heidelberg oder Jena liege das Durchschnittsalter im Jahr 2040 bei etwa 42 Jahren, bundesweit bei 45,9 Jahren. Die Zahl der Rentner erhöhe sich künftig nur noch im Westen deutlich. Im Osten liege der Anteil schon sehr hoch.

Drei Hauptgründe für den Leipzig-Boom

Laut Christian Schmitt vom Leipziger Statistikamt sprechen drei Hauptgründe für weiteren Zuzug: viele attraktive Arbeitsplätze, ein jenseits von Lockdowns fantastisches Freizeitangebot (von der Hochkultur über die Freie Szene bis zum Fußball) sowie die im Bundesvergleich günstigen Mieten. Jedoch hätten Wirtschaft und Kultur durch Corona arg gelitten. Die Mieten ziehen schon länger kräftig an.

Alles zum Thema Familie in Leipzig als Newsletter Alle News zum Thema Familie in Leipzig immer donnerstags gegen 16 Uhr im E-Mail-Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die aktuellen BBSR-Zahlen decken sich recht genau mit einer Prognose, die die achtgrößte Stadt Deutschlands 2019 selbst vorgelegt hatte. Darin wurden in der Hauptvariante für Leipzig bis Ende 2030 rund 644.300 Einwohner und für Ende 2040 rund 665.500 vorhergesagt. Ende 2020 waren es 605.400.

Von Jens Rometsch