Projekt Filmkunsthaus auf der Feinkost ist gescheitert

Ein Großbrand in einer Lagerhalle mit Kunststoffen und mehrere Explosionen im Gewerbepark Zwenkau an der B 2 hielten am Vormittag die Feuerwehr in Atem. Eine dunkle Rauchsäule zog über die Stadt und war weithin sichtbar. Anwohner sollten Fenster und Türen geschlossen halten.