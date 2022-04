Leipzig

Das Projekt „Stadtteiloper“ in Leipzig-Lindenau nimmt Gestalt an. Am Freitag endete eine Projektwoche in der Nachbarschaftsschule, in der zwei Welten aufeinander trafen – die des Theaters und die der Schule. Im ganzen Haus, in allen Klassen wurde an dem gigantischen Gemeinschaftsprojekt gearbeitet. Regisseurin, Orchesterleiterin, Tanzgruppenbetreuerin, Bühnenbildnerin und weitere Profis waren die ganze Woche im Haus und betreuten die Proben. „Ich bin total zufrieden, weil sich jetzt alles zusammenfügt“, so Juliane Schönemann, Lehrerin und Projektleiterin seitens der Schule. „Bisher haben alle in ihren Gruppen gearbeitet. Jetzt haben Schauspieler und Chor erstmals zusammen geprobt, die Schauspielkinder haben sich mit den Ausstattern getroffen, die die Kostüme entwickeln. Daraus entsteht für alle eine große Motivation.“

Eine ganze Schule ist motiviert

Um sich über den Stand der Dinge zu informieren, waren zuletzt die Kooperationspartner eingeladen: Vertreter von Oper Leipzig, Musikalischer Komödie, Ralf-Rangnick-Stiftung und Leipzigstiftung schauten in allen Etagen bei den Proben und Arbeiten kurz zu. „Als wir uns für die Unterstützung des Projekts entschieden, wussten wir nicht, auf was wir uns einlassen“, räumt Christoph von Berg, Vorstand der Leipzigstiftung, ein. „Ich konnte mir nicht vorstellen, dass es gelingt, eine ganze Schule zu motivieren. Aber jetzt weiß ich, dass es richtig war.“ Das auf zweieinhalb Jahre angelegte Projekt kostet rund 300 000 Euro, die Hälfte davon übernimmt die Leipzigstiftung.

In der Mensa der Nachbarschaftsschule gaben die Mitwirkenden am Freitag einen Einblick in den Stand der Proben. Quelle: Andre Kempner

Die Oper wird von 450 Schülerinnen und Schülern der ersten bis neunten Klassen mit professioneller Unterstützung weitgehend selbst geschaffen – vom Textbuch über Kostüme und Bühnenausstattung bis hin zu den Sparten Schauspiel, Gesang, Musik und Tanz. Bei der Aufführung sind dann auch zwei Gesangssolisten sowie Musiker der Muko beteiligt. Vier Schauspielgruppen und mehrere Tanzgruppen sind an der Schule entstanden, zwei Orchestergruppen, zwei Chöre, ein Elternchor und ein Elternorchester. Ferdinand aus der sechsten Klasse ist als Schauspieler bei den Sonnengeistern dabei, würde aber gern eine Einzelrolle übernehmen: „Das macht mehr Spaß als im Chor zu sprechen und zu singen“, so der Zwölfjährige.

Name der Oper wird noch ausdiskutiert

Der Titel der Oper steht noch nicht fest, aber es gibt eine Reihe von Vorschlägen, über die zusammen mit den Kindern diskutiert wird. Inhaltlich ist alles klar: Es geht um Umwelt, Nachhaltigkeit, Klimawandel, Sozialkompetenz. Letztlich ist die Oper eine Neuinterpretation der griechischen Tragödie von Daedalus und Ikarus, von Vater und Sohn. Um aus der Gefangenschaft auf Kreta zu entkommen, baute Daedalus Flügel für sich und seinen Sohn. Doch Ikarus war nicht vorsichtig genug, stieg zu hoch – und stürzte ab.

Im Juli folgt eine weitere Projektwoche, im September wird dann auf der großen Bühne der Musikalischen Komödie geprobt. Premiere ist am 15. September. Weitere öffentliche Aufführungen folgen am 16., 17., 18. und 20. September. 

Von Kerstin Decker