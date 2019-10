Leipzig

Obama kommt am Mittwoch nach Leipzig. Nicht Barack Obama, der Ex-US-Präsident, sondern seine ältere Halbschwester Auma Obama. Die Germanistin und Soziologin, die in Berlin studiert hat und in den vergangenen Jahren schon mehrfach zur „Golf Charity“ in Leipzigwar, spricht auf dem Mittelständischen Unte...