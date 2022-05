Prostitution in Corona-Zeiten: Viele Frauen in Illegalität abgedrängt

Leipzig

Spätestens als das bekannte Bordell in der Torgauer Straße zum Corona-Testzentrum avancierte, war klar: Die Pandemie beschert auch dem Leipziger Rotlichtgewerbe so manche Verwerfungen. Experten gehen davon aus, dass durch das zeitweise verhängte Prostitutionsverbot aufgrund der Corona-Schutz-Verordnung viele Frauen in die Illegalität abgedrängt wurden. „Die Dunkelziffer dürfte sehr hoch sein“, sagt Cathrin Schauer-Kelpin, diplomierte Sozialpädagogin und Sozialarbeiterin sowie geschäftsführender Vorstand des Vereins Karo in Plauen. Sie und ihre Kolleginnen kämpfen seit 27 Jahren gegen Zwangsprostitution und sexuelle Ausbeutung von Frauen und Kindern, hauptsächlich im sächsischen Grenzgebiet zu Tschechien.

„Verängstigt und verunsichert“

Als die ersten Corona-Maßnahmen verhängt wurden, seien viele der Frauen „total verängstigt und verunsichert“ gewesen, sagt Schauer-Kelpin. „Es gab Fälle, da mussten die Frauen trotz der Verbote weiterarbeiten. Sie mussten die überhöhten Mieten weiterfinanzieren, brauchten Geld zum Essen, manchmal auch für Drogen und Alkohol. Das konnte man auch in diversen Internetforen verfolgen, in denen sich Männer über solche Möglichkeiten austauschten.“

Das bestätigt auch die Leipziger Stadtverwaltung gegenüber der LVZ. „Während der Corona-Pandemie kam es vereinzelt zu Öffnungsverstößen vor dem Hintergrund der jeweils geltenden Sächsischen Corona-Schutz-Verordnung und Corona-Notfall-Verordnung bei angezeigten Prostitutionsgewerbestätten“, teilt das Ordnungsamt mit.

In welcher Größenordnung illegale Prostitution in diesen Zeiten stattfand und wie die Lage aktuell ist, darüber könne man allerdings nur spekulieren, räumt Karo-Chefin Cathrin Schauer-Kelpin ein. Klar ist für Branchenkenner: Der offizielle Bereich deckt nur einen geringen Teil ab.

Illegales Geschäft im Verborgenen

Nach einer Erhebung der Stadt Leipzig waren im Juni 2021 exakt 43 Anträge auf Erteilung einer Erlaubnis zum Betreiben einer Prostitutionsstätte durch die Kommune bewilligt worden – und damit verbunden insgesamt 291 Personen im Sex-Gewerbe gültig angemeldet. „Wie viele davon in den einzelnen Prostitutionsstätten und -betrieben beziehungsweise in Leipzig tätig sind, entzieht sich unserem Kenntnisstand“, so das Ordnungsamt der Messestadt. Denn die Fluktuation ist offenbar sehr hoch. „Es kann sein, dass in Leipzig Frauen arbeiten, die in Jena, Erfurt oder München angemeldet sind“, berichtet Cathrin Schauer-Kelpin. „Allein aufgrund der Anmeldungen kann man nicht davon ausgehen, wie das Prostitutionsgeschäft tatsächlich ist. Prostitution in Deutschland ist offiziell, nach außen hin sieht alles immer freiwillig aus oder wird so dargestellt und läuft unter dem Deckmantel des Staates.“ Der illegale Teil des Geschäfts, beispielsweise die sexuelle Ausbeutung von Minderjährigen, laufe im Verborgenen.

„Eine statistische Erfassung zur illegalen Prostitution führt die Stadt schon aus der illegalen Sachlage heraus nicht“, betont das Leipziger Ordnungsamt auf LVZ-Anfrage. „Derartige konkrete Hinweise sind eher selten und werden im Zusammenwirken mit der Polizei geprüft.“ Etwa Mitte April, als Gewerbebehörde und Polizeidirektion ein Nagelstudio im Täubchenweg sowie weitere Einrichtungen von dessen Inhaber kontrollierten. Die Bild-Zeitung hatte zuvor über eine mutmaßliche Zweckentfremdung des Beauty-Shops berichtet. Zu den Ergebnissen der Kontrollen gab die Behörde „aus datenschutzrechtlichen Belangen keine Auskunft“.

Dieses Nagelstudio im Täubchenweg nahm die Stadt unter die Lupe. Quelle: Christian Modla

Illegale Prostitution liegt aus Sicht des Ordnungsamtes immer dann vor, „wenn nach Prostituiertenschutzgesetz keine Anmeldung der Prostituierten oder keine Erlaubnis zum Betreiben einer Prostitutionsstätte vorhanden ist“. Abseits dieser nüchternen Definition herrscht in diesem Dunkelfeld häufig bitteres Elend. „Fast immer handelt es sich um Zwangsprostitution“, weiß Cathrin Schauer-Kelpin. „Die Frauen werden meistens mit der Aussicht auf legale Jobs hierher gelockt. Ihnen werden die Papiere abgenommen, sie haben kaum Sprachkenntnisse und müssen dann die Kosten für den Weg nach Deutschland regelrecht abarbeiten.“ Auch für horrende Mieten in illegalen Etablissements oder Wohnungsbordellen müssten die Frauen häufig aufkommen.

Verbote hin oder her: Diese Frauen aus den Armutsregionen in Osteuropa, Afrika oder Asien sind auf Einnahmen angewiesen, müssen unter allen Umständen Geld verdienen, weil sie auch keinen Anspruch auf staatliche Hilfe haben, ausgebeutet werden. „Da gibt es ganz erhebliche Defizite“, findet Cathrin Schauer-Kelpin. Ein Problem, das durch die Pandemie offenkundiger geworden sei und das sich weiter verschärft habe.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Sie beruft sich dabei auch auf Karo-Ehrenmitglied Manfred Paulus, Erster Kriminalhauptkommissar a.D. „Das, was wir in Deutschland als Prostitution bezeichnen, ist in weiten Teilen ein Geschäftsfeld der Organisierten Kriminalität“, stellt er klar.

Von Frank Döring