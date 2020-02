„Protest LEJ“ protestiert in Leipziger Innenstadt gegen Abschiebung

Leipzig

Knapp 40 Menschen versammelten sich am Dienstagabend auf dem Leipziger Südplatz, um unter dem Motto „Solidarität gegen Abschiebungen“ zu protestieren. Das Aktivistennetzwerk „Protest LEJ“ rief schon am Sonntag dazu auf. Angemeldet waren etwa 100 Teilnehmer. Anlass für die Demonstration ist eine mutmaßliche Sammelabschiebung nach Afghanistan vom Flughafen in Düsseldorf, die am 12. Februar stattfinden soll.

„Was bedeutet es, durch Abschiebungen Freunde zu verlieren?“ fragt Flo Linde (Name geändert). Sie ist 25 Jahre alt und seit vergangenem Sommer bei „Protest LEJ“ dabei. Damals habe sie von einer Sammelabschiebung erfahren, die stattfinden soll. „Damit war ich natürlich nicht einverstanden und suchte nach einer Möglichkeit, dem Protest Ausdruck zu verleihen“, sagt die Studentin.

Das Netzwerk halte es für nicht hinnehmbar, dass Menschen in ein Kriegs- und Krisengebiet abgeschoben werden und demonstriert monatlich dagegen. In diesem Jahr sind sie schon zum zweiten Mal auf den Straßen Leipzigs unterwegs, denn die mutmaßliche Sammelabschiebung am 12. Februar sei auch die zweite des Jahres. Dass der Flieger Richtung Afghanistan dabei gar nicht aus Leipzig, sondern aus Düsseldorf startet, sei unwichtig. „Wir können zwar den Abflug des Flugzeugs nicht verhindern. Aber es ist schon stark zu sehen, dass in den vergangenen Wochen bundesweit solidarische Proteste stattfinden“, sagt Flo Linde. Die Demonstranten zogen dann über die Karl-Liebknecht-Straße in Richtung Innenstadt los. Der Protestzug endete am Willy-Brand-Platz.

Von Elena Boshkovska