Protest-Radtour mit Eiffelturm: Klimaschützer machen in Leipzig Station

Noch scheinen die letzten Sonnenstrahlen. Die Temperaturen an diesem Tag verharren dennoch nur knapp über null Grad. Am Freitag hat die Ortsgruppe der Parents for Future von Riesa nach Leipzig 74 Kilometer auf ihren Fahrrädern zurückgelegt und ist am Nachmittag auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz eingerollt. Es fand eine kurze Kundgebung statt, unter anderem mit der Wissenschaftlerin Dr. Heike Wex vom Troposphäreninstitut in Leipzig.

Es ist eine Etappe der Aktion „ParisGoesBrussels“. Am Donnerstag starteten die ersten Fahrer offiziell von Dresden nach Riesa. Bis zum 10. Dezember wollen sie nach 14 Etappen und rund 1000 Kilometern Brüssel erreichen.

Gesine, Noah, Ronny und Matthias (v.l.) bauen das Modell des Eiffelturms in Leipzig auf. Quelle: Christian Modla

Der Eiffelturm rollt von Dresden nach Brüssel

Immer mit dabei: ein Eiffelturm aus Hardpappe. Dieser wird als Staffelstab der nächsten Ortsgruppe bei der Ankunft am Etappenziel übergeben, bis nach Brüssel. Der von Jörg Schwulst gebastelte Turm dient als Symbol für das Pariser Klimaschutzabkommen. „Mit dieser Aktion wollen wir darauf aufmerksam machen, dass die bisherigen Ziele und Anstrengungen bei Weitem nicht ausreichen, um das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten – auf europäischer, aber auch auf nationaler Ebene“, betont Bettina von Suntum, Sprecherin der Parents for Future in Leipzig.

„Das festgelegte CO2-Budget muss auf europäischer und nationaler Ebene, aber auch von den Kommunen wie Leipzig eingehalten werden“, erklären sie. Andernfalls drohe das Erreichen kritischer Kipppunkte, wodurch aus der Klimakrise eine Klimakatastrophe würde. Den Eiffelturm wollen sie am 10. Dezember in Brüssel an die EU-Staats- und Regierungschefs überreichen, die an diesem und dem darauffolgenden Tag über die Klimaziele der Europäischen Union bis zum Jahr 2030 entscheiden.

„MakeParisReal“ lautet die Botschaft der radelnden Klimaschützer. Quelle: Christian Modla

Leipziger bekamen internationale Unterstützung

Die Leipziger Ortsgruppe der Parents for Future hat zur Tour „ParisGoesBrussels“ aufgerufen und wird mittlerweile nicht nur von Ortsgruppen aus ganz Deutschland, sondern weltweit unterstützt. Die Tour führt vorbei an wichtigen Brennpunkten, wie dem Wald bei Ottendorf-Okrilla bei Dresden, dem Dannenröder Wald und dem Hambacher Forst. Bettina van Suntum ist begeistert, wie schnell die Aktion ins Rollen kam und sich immer mehr Menschen beteiligen wollten.

„Oft wird das Radfahren in dieser kalten Jahreszeit eine Zumutung werden“, sagt Matthias Rudolph, der über Riesa in Leipzig eingetroffen ist. „Aber wir muten uns das zu, weil wir zeigen wollen: Es ist eine Zumutung, dass die Politik das Pariser Klimaschutzabkommen immer noch nicht einhält.“

Abseilaktion gegen die Rodung des Dannenröder Waldes

Weitere unabhängige Klimaaktivisten blockierten am Freitag erneut Autobahnen, unter anderem die A 4 bei Dresden. Das teilte eine Gruppe namens „Aktion Autofrei" mit. Die A 4 war stundenlang in beide Richtungen gesperrt. Die Aktivisten setzten sich gegen die Abholzung des Dannenröder Forstes ein, der für den Bau der A 49 in Hessen weichen soll.

