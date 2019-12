Protest gegen Polizei in Leipzig: Hier wird heute demonstriert

Leipzig

Alarmstufe 1 für die Polizei in Leipzig: Auf dem linken Szeneportal Indymedia wurde ein Aufruf für eine „Autonome Kiezdemo“ am Freitagabend veröffentlicht. Ab 18 Uhr soll ein Aufzug am Südplatz nach Connewitz starten, Motto: „Gegen Bullen, Gentrifizierung, Faschismus – Für solidarische Kieze!“ Die Polizei befürchtet eine Eskalation und richtet sich auf einen Großeinsatz ein. Der Aufzug wird nach Informationen von LVZ.de von mehreren hundert Beamten abgesichert.

„Polizeibeamte haben dickes Fell“

„Den Autoren des im Internet veröffentlichten Aufrufs sei gesagt, dass Polizeibeamte berufsbedingt ein dickes Fell aufweisen“, teilte Polizeipräsident Torsten Schultze im Vorfeld mit. „Wer sie aber permanent und in Anlehnung an RAF-Sprachweise als Schweine bezeichnet, als Bullen oder Bastarde verunglimpft und meint, dies sei allgemeiner Bestandteil der freien Meinungsäußerung, der irrt.“ Schultze kritisierte die Wortwahl des Aufrufs im Internet als „menschenverachtend“. Wörtlich heißt es darin: „Auf dass die Angst die Seite wechselt und dieser Freitag der 13. ein schwarzer Tag für alle Schweine in unserem Viertel wird.“

Die Demo, zu der laut Ordnungsamt 150 Teilnehmer angemeldet sind, soll vom Südplatz aus über die Karl-Liebknecht-Straße mit einem Bogen rund um das Amtsgericht nach Süden führen. Sie endet laut Anmeldung nach einer Runde durch Connewitz bis 22 Uhr am Connewitzer Kreuz. Es ist mit Verkehrseinschränkungen zu rechnen, warnte die Stadt. Die Demonstranten sollen laut Polizei voraussichtlich auf der stadtauswärtigen Fahrbahn über die Karl-Liebknecht-Straße laufen, so dass nur eine Fahrtrichtung betroffen ist. Über Sperrungen werde operativ entschieden, hieß es.

Demo am „ACAB-Day“

Der Termin für die Demo wurde offenbar bewusst gewählt. Seit Jahren werde der 13.12. unter Anwendung auf die Buchstabenposition im Alphabet als sogenannter ACAB-Day für polizeikritische Aktionsformen genutzt, so Polizeisprecher Andreas Loepki. Das Akronym steht für den Ausspruch „All cops are bastards“.

Von nöß/F.D.