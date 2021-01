Leipzig

In der Nacht zu Mittwoch haben Aktivist*innen der Initiative Extinction Rebellion (XR) nach eigenen Angaben sogenannte " Baumfriedhöfe" vor dem Neuen Rathaus und einem Grünen-Büro in Leipzig errichtet. Wie Luise Ebenbeck, Mitglied von XR-Leipzig, auf Nachfrage erklärte, wurden rund zehn Weihnachtsbäume, die von einer Sammelstelle in der Stadt stammen, vor dem Eingang des Rathauses abgelegt. Man habe eine „gut sichtbare Stelle“ in öffentlichen Raum gewählt. Bereits am Morgen waren die Bäume sowie ein Banner am Rathaustor jedoch wieder entfernt worden.

Auch vor dem Grünen-Parteibüro in der Hohen Straße sowie vor den Büros der Partei in München, Rostock, Hannover und Nürnberg wurden entsprechende „ Baumfriedhöfe“ errichtet. Mit der Aktion solle auf Umweltzerstörung und speziell die Rodung von Wäldern aufmerksam gemacht werden, teilte die Gruppe mit.

Ökozid-Gesetz gefordert

„Wir Menschen haben bereits das sechste Massensterben der Erdgeschichte ausgelöst. Trotzdem musste der Hambacher Forst dem Kohleabbau und der Dannenröder Forst einer Autobahn weichen. Und das, obwohl diese Industrien die katastrophale Erderhitzung weiter vorantreiben,“ heißt es in der Mitteilung von Mittwochmorgen.

Die Leipziger Ortsgruppe von Extinction Rebellion fordert einen ambitionierteren Plan für erneuerbare Energien für die Stadt Leipzig, den sofortigen Ausbaustopp des Flughafens Leipzig/Halle, sowie das Ende der Waldrodung beim Kieswerk Ottendorf-Okrilla. Des Weiteren fordert XR deutschlandweit schon länger ein sogenanntes „Ökozid“-Gesetz auf nationaler wie internationaler Ebene, das Umweltzerstörung und damit etwa die Rodung von Wäldern oder die Havarie von Öltankern härter oder überhaupt bestraft.

Kritik übt die Gruppe vor allem an einer Partei: „ Die Grünen galten einst als Friedens- und Umweltpartei, doch die Rodung des Dannenröder Forstes, unter einem grünen Verkehrsminister und mithilfe erheblicher Polizeigewalt, hat viele Umweltaktivist:innen bezüglich des Veränderungswillens der Grünen desillusioniert“, heißt es.

Von CN