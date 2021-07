Leipzig

Mehr als 500 Menschen haben am Freitagnachmittag in der Leipziger Innenstadt gegen den weiteren Ausbau des Flughafens Leipzig/Halle demonstriert. Der Protest unter dem Titel „Rückbau statt Aufbau“ solidarisierte sich dabei auch mit 52 Demonstrierenden, die am vergangenen Samstag nach der Blockade einer Zufahrt zum Airport vorübergehend inhaftiert worden waren. Ziel des Aufzugs war das Gebäude der Landesdirektion Sachsen in der Braustraße. Die Behörde ist für die Genehmigung der Ausbau-Pläne zuständig. Laut Polizei lief die Demo störungsfrei und friedlich.

Bei der Auftaktkundgebung auf dem Richard-Wagner-Platz richtete sich die Kritik gegen den Flughafen wegen des wachsenden Lärms für die Anwohner, als Startpunkt für militärische Transporte in alle Welt, als Ort von regelmäßigen Asylbewerber-Abschiebungen sowie aufgrund der Belastungen für Umwelt und Klima. Ein weiterer Ausbau des Areals müsse deshalb unter allen Umständen verhindert werden.

Zur Galerie Mehrere hundert Flughafen-Gegner demonstrierten in Leipzig gegen den Ausbau des Airports. Sie zogen dabei auch über den Ring.

Die Prostete würden allerdings nun nur noch gehört, wenn sie Sand ins Getriebe streuten, hieß es. „Lasst uns aus dem Flughafen einen Ort des Widerstands machen. Sie können uns zwar einsperren, aber sie können uns nicht ignorieren“, erklärte ein Sprecher. Zudem wurde Kritik an Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) laut, der sich nach der vorübergehenden Blockade einer Zufahrt zum Airport am vergangenen Wochenende „vor den Karren von DHL“ habe spannen lassen, weil er behauptete, von den Demonstranten sei Gewalt ausgegangen. „Dabei ging die einzige Gewalt von der Polizei aus“, so der Sprecher weiter.

Nach der Auftaktkundgebung zogen die Protestierenden über Teile des Leipziger Innenstadtrings und durch die City bis zum Wilhelm-Leuschner-Platz, wo in Sichtweite zum Polizeipräsidium erneut Kritik an der Inhaftierung der mehr als 50 Flughafen-Gegnerinnen und -Gegner der Initiative #CancelLEJ am vergangenen Wochenende geübt wurde.

Von Matthias Puppe