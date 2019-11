Leipzig

Mit mehreren hundert Teilnehmern sind in Leipzig-Connewitz erste Proteste gegen eine geplante Demo des rechten Politikers André Poggenburg gestartet. Nach Veranstalterangaben von „ Leipzig nimmt Platz“ haben sich etwa 400 bis 500 Menschen angeschlossen. Der Demonstrationszug begann etwas verspätet gegen 10.25 Uhr in der Brandtstraße in Höhe der Teichstraße. Für die Zeit von 10.30 Uhr bis 14 Uhr ist zudem ein Friedensgebet in der Selneckerstraße angesetzt.

Bislang ist die Lage im Viertel friedlich: Die Beamte vor Ort haben keine Helme aufgesetzt. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot in Leipzig im Einsatz. Rund um das Demonstrationsgeschehen im Leipziger Süden wurden starke Kräfte zusammengezogen. Um die Demonstration der Rechten von den Protesten zu trennen wurden Gitter aufgebaut, dazwischen sind zwei Wasserwerfer positioniert. Auch ein Räumpanzer ist im Einsatz. Über Connewitz fliegt ein Helikopter. Bei der letzten Demonstration von André Poggenburg sicherte die Polizei das Geschehen mit etwa 1.200 Mann ab.

In der Nacht brannte es bereits an mehreren Stellen in Connewitz. Ob die Taten im Zusammenhang mit den Demonstrationen stehen, ist noch unklar. Die Kripo ermittelt.

Von joka/S.K.