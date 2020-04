Fight every crisis - Protestierende bilden Kette in Leipzig – Kritik an Flüchtlings- und Klimapolitik

In der Leipziger Innenstadt haben am Freitagnachmittag etwa 100 Menschen gegen die Flüchtlings- und Klimapolitik von Europaischer Union und Bundesregierung demonstriert. Die Teilnehmer bildeten eine Menschenkette durch die Fußgängerzone.