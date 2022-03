Leipzig

Es war ohne Zweifel ein großer Coup der Ermittler: Nachdem Sicherheitsexperten im Jahr 2020 das überwiegend von der Organisierten Kriminalität genutzte geheime Netzwerk der Firma EnchroChat geknackt hatten, führte das europaweit zu einer Verhaftungswelle und allein in Deutschland zu mehr als 2200 Ermittlungsverfahren. Doch die juristische Aufarbeitung der Fälle bleibt kompliziert. Das zeigt auch ein forensisch-informationstechnologisches Gutachten, welches jetzt am Landgericht Leipzig präsentiert wurde.

Zwei sogenannte White Hacker – IT-Fachleute, die Informationssysteme auf Sicherheitslücken testen und Unternehmen beraten – sollten im Auftrag der 8. Strafkammer die Integrität und Authentizität der vom Bundeskriminalamt (BKA) bereitgestellten Daten überprüfen. Denn auf diesen Daten, die beim Hackerangriff französischer Behörden auf Server und Endgeräte von EnchroChat gewonnen wurden, fußen sämtliche Anklagen gegen mutmaßliche Drogendealer. In Leipzig sind derart viele dieser Verfahren anhängig, dass das sächsische Justizministerium wegen drohender Überlastung mehr Personal für eine neue große Strafkammer schickte.

Funktionsweise des Trojaners bleibt geheim

Auf den ersten Blick mag die Beweislage eindeutig sein. Französische Behörden ließen Experten eine Trojanersoftware auf den Servern von EnchroChat und den Kryptohandys der auf Diskretion bedachten Kundschaft einschleusen. Auf diese Weise konnten Chats abgefangen und gesichert werden, aus denen hervorgehen soll, dass Angeklagte in Drogengeschäfte verwickelt waren. Die Polizei musste somit nicht zwingend große Rauschgiftmengen beschlagnahmen, um etwas gegen Beschuldigte in der Hand zu haben. Doch was taugen diese Daten als einzige Beweismittel eigentlich? Zuletzt waren Verteidiger immer wieder einer Verwertbarkeit in den anberaumten Strafprozessen entgegengetreten.

In ihrem Gutachten am Leipziger Landgericht stellten die White Hacker nunmehr fest: „Die Authentizität und Integrität der Daten können nicht sicher bestätigt werden, ohne die genaue Funktionsweise des in Frankreich eingesetzten Trojaners zu kennen.“ Derartige Details seien dort eine Frage der nationalen Sicherheit. Über die Funktionalität des eingesetzten Trojaners könne man mithin nur mutmaßen.

Bundeskriminalamt verweigert Zugriff auf Tool

Hinzu kommen aus Sicht der Experten auch Probleme bei der behördlichen Weiterverarbeitung. So würden etwa Daten eines in Deutschland operierenden Tatverdächtigen beispielsweise an niederländische Behörden übersandt, wenn der User zum Zeitpunkt der Überwachungsmaßnahmen dorthin gereist war. Nicht zu beantworten war aus Sicht der IT-Profis auch die Frage, welchen Einfluss jene Programme hatten, mit denen das BKA die übersandten verschlüsselten Daten konvertierte. Diese seien durch das BKA nicht zur Verfügung gestellt worden, so die Gutachter. „Wir bekamen keinen Einblick in das BKA-Tool.“ Mithin seien der Ursprung und der Übermittlungsweg dieser wichtigen Beweismittel nicht in Gänze nachvollziehbar.

Anfang November vorigen Jahres war in Leipzig ein erstes Urteil in einem EnchroChat-Verfahren verkündet worden – fünfeinhalb Jahre Haft für einen Afghanen (31) wegen Drogenhandels. Das Oberlandesgericht (OLG) Dresden hatte zudem im Hinblick auf ein Leipziger Verfahren entschieden, dass die verschlüsselten EnchroChat-Daten aus den Kryptohandys der Angeklagten als Beweismittel genutzt werden können, was bisher ein Knackpunkt in allen Verfahren gegen hiesige Großdealer war.

Zuletzt hatte sich Anfang Februar der 6. Strafsenat des Bundesgerichtshofes (BGH) mit dem Problem befasst. Vor dem Hintergrund eines Urteils am Landgericht Rostock sah der Senat „die aus der Überwachung der Kommunikation über den Krypto-Messengerdienst EnchroChat durch französische Behörden gewonnenen Erkenntnisse im Einklang mit der obergerichtlichen Rechtsprechung als im Strafverfahren verwertbar an“.

