Prozess um Brandserie in Leipzig: Angeklagter hatte schlechtes Gewissen

Immer wieder schlugen Flammen aus Autos, Abfallcontainern und Häusern: Ein 28-jähriger Leipziger soll von Mai 2018 bis September 2019 für eine beunruhigende Serie von Bränden in der Messestadt gesorgt haben. Zum Prozessauftakt am Freitag gab der Angeklagte über seinen Verteidiger ein Geständnis ab.

Insgesamt 17 Fälle wirft die Staatsanwaltschaft Sascha P. vor, darunter versuchte schwere Brandstiftung und versuchte gefährliche Körperverletzung. Das erste Mal soll er am 20. Mai 2018 gegen 5 Uhr zugeschlagen haben, als in der Eilenburger Straße im Stadtteil Reudnitz-Thonberg neun Mülltonnen abbrannten. Nur eine Stunde später habe der Angeklagte in einem leer stehenden Industriegebäude in der Nähe des Lene-Voigt-Parks gezündelt – Schaden: rund 4300 Euro.

Immer wieder Autos

In den nächsten Wochen und Monaten zog Sascha P. laut Anklageschrift immer wieder los, um Feuer zu legen. Mal hielt sich der Schaden in Grenzen, wie am 10. Juni 2018 bei einem Feuer in einem Waldstück an der Lyoner Straße in Schönau. Doch es gab auch Fälle, bei denen Schäden von 30 000 Euro und mehr zu beklagen waren. Etwa am 18. April 2019, als gegen 22.15 Uhr in der Königsteinstraße in Lausen-Grünau ein Audi ausbrannte und durch die enorme Hitze auch ein Ford beschädigt wurde.

Danach hatte es der mutmaßliche Brandstifter nach Erkenntnissen der Ermittlungsbehörden noch mehrfach auf Autos abgesehen. Aktenkundig sind aus dem Jahr 2019 mehrere Pkw-Brände in Grünau, so am 20. Juli in der Mannheimer Straße, am 31. August in der Brambacher Straße, am 4. September am Schönauer Ring und am 22. September erneut in der Brambacher Straße. Zerstört oder zumindest beschädigt wurden dabei acht Fahrzeuge, wobei mehrere tausend Euro Schaden entstand.

„Erhebliches schlechtes Gewissen “

Über seinen Verteidiger Malte Heise räumte der Beschuldigte elf der 17 angeklagten Taten ein, an einige Fälle könne er sich nicht erinnern. Auch die schwerwiegendste Tat gestand Sascha P.: Am 22. September vorigen Jahres brannte er demnach im Treppenhaus eines Wohnblocks in der Grünauer Ringstraße Stühle und Papier an. „Giftige Rauchgase zogen bis in die erste Etage“, schilderte Staatsanwalt Moritz Diekmann. Am nächsten Tag kam Sascha P. in Untersuchungshaft

„Er hatte keine Freude daran, Brände zu legen, sondern jedes Mal ein ganz erhebliches schlechtes Gewissen“, so der Verteidiger. „Dennoch konnte er beim nächsten Mal nicht widerstehen.“ Die Gründe aus seiner Sicht: übermäßiger Alkoholkonsum und massive psychische Belastungen. Der Prozess wird am 7. Juli fortgesetzt.

Von Frank Döring