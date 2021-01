Leipzig

Hat der mutmaßliche Auwald-Mörder Edris Z. (31) eine bipolare Störung? Jüngste Aussagen einer Zeugin im Prozess am Landgericht deuten zumindest darauf hin. Der in Afghanistan geborene Sozialbetreuer ist angeklagt, seine Ex-Freundin Myriam Z. (37), die ihr zwei Monate altes Baby bei einem Spaziergang im Auwald in einem Tuch vor ihrem Körper trug, am 8. April 2020 nahe der Richard-Lehmann-Straße mit einem Hammer erschlagen zu haben.

„Er war auch bei einem Psychotherapeuten“, sagte eine gute Freundin von Myriam Z. am Mittwoch vor Gericht aus. Dass er an dieser manisch-depressiven Erkrankung leide, habe er Myriam selbst erzählt. Ob es dafür einen medizinischen Hintergrund gibt, vermochte die Zeugin jedoch nicht zu sagen.

Anzeige

Übergriffe nach Trennung

Gleichwohl bestätigte auch sie, dass es nach der Trennung des Paares im Februar 2018 zu mehreren Zwischenfällen gekommen sei. So habe Edris Z. Kot in den Briefkasten und an Fenster seiner Ex-Freundin geworfen. Wie berichtet, hatte Myriam Z. am 21. August 2018 einen Antrag nach dem Gewaltschutzgesetz gestellt, nachdem sie und ihr Begleiter am Tag zuvor in der Südvorstadt von Edris Z. angegriffen worden seien.

Die Ermittlungsbehörden sehen darin auch ein Motiv für den Mord. Demnach habe der Mann, der als Musterbeispiel gelungener Integration galt, die junge Frau umbringen wollen, um sich wegen des von ihr erwirkten Kontaktverbots zu rächen. Er selbst hatte sich in der seit 7. Oktober vorigen Jahres laufenden Hauptverhandlung nicht zu den Vorwürfen geäußert.

Appell des Vorsitzenden

Unterdessen zeichnet sich ab, dass sich der Prozess weiter erheblich verzögert. Aufgrund einer Covid-19-Erkrankung im Umfeld der Kammer waren bereits geplante Verhandlungstermine im Dezember gestrichen worden. Zudem deutete sich beim ersten Prozesstag im neuen Jahr an: Das Verfahren bleibt ausgesprochen zäh, was mit der ohnehin umfangreichen Beweisaufnahme, vor allem aber mit der langwierigen Zeugenbefragung durch Verteidiger Georg K. Rebentrost zu tun hat.

Wohlweislich plant die 1. Strafkammer inzwischen nur noch eine Zeugenvernehmung pro Verhandlungstag. Aber auch dieses recht großzügige Zeitmanagement gerät schnell ins Wanken, wenn Streitigkeiten den Lauf der Dinge stoppen. Am Mittwoch etwa geriet Rebentrost mit Oberstaatsanwalt Ulrich Jakob aneinander. Der Anklagevertreter hatte den Umgang des Verteidigers mit der Zeugin moniert und eine Anmerkung gemacht, dass manche eben eine andere Erziehung genossen hätten.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Daraufhin attestierte der Anwalt seinem Gegenüber ein „flegelhaftes Verhalten“. Der Vorsitzende Richter Hans Jagenlauf nahm dies so auch ins Sitzungsprotokoll auf. Dem trat Rebentrost jedoch flugs per Antrag entgegen, den wiederum die Strafkammer zurückwies. Schließlich bat der um Ausgleich bemühte Vorsitzende alle Verfahrensbeteiligten darum, „die Schärfe rauszunehmen“. Verhandlungstage bis womöglich in den Sommer hinein werden zeigen, ob der Appell fruchtete.

Von Frank Döring