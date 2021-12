Prozess um totgefahrenen Ruben: Angeklagter soll auf freiem Fuß bleiben

Leipzig

Am Abend des 12. Februar 2019 rast der 33-jährige Seyit C. mit 87 Stundenkilometern an der Haltestelle Leibnizstraße vorbei, kurz hinter der Jahnallee. Ein schwarzer, getunter Mercedes, auf der Heckscheibe das Symbol der Grauen Wölfe, dem Symbol türkischer Rechtsextremisten. Das Kennzeichen endet auf 8888.

C. erfasst den 16-jährigen Ruben W., der über eine rote Ampel läuft, um seine Straßenbahn zu erwischen. Der Körper schlägt auf der Windschutzscheibe auf. Fünf Stunden später entscheiden seine Eltern auf der Intensivstation, alle lebenserhaltenden Maßnahmen ihres einzigen gemeinsamen Kindes einzustellen.

Im Tathergang gibt es auch am Freitagvormittag im Leipziger Amtsgericht keinerlei Deutungsspielraum. Dafür aber in der Vorgeschichte: War C. ein vom Schicksal geschlagener Mann, der nach dem Tod seines Vaters einen Tiefpunkt hatte und dem zu allem Überfluss noch ein leichtsinniger Teenager vor das Auto lief? So jedenfalls geht die Geschichte seiner Verteidigung.

Er jobbt im Dönerladen des Vaters, schraubt hobbymäßig Autos

An der gibt es am zweiten Prozesstag aber erhebliche Zweifel. Zum einen, weil die Richterin einen Auszug aus dem Verkehrsregister bestellt hat. Dort ist die Raserkarriere von C. dokumentiert. Und, weil Polizeibeamte eingeladen sind, die mit C. zu tun hatten und das Bild eines unberechenbaren Straftäters und notorischen Lügners zeichnen.

C. ist das vierte Kind türkischer Eltern. Sein Vater erwirbt auf der Eisenbahnstraße ein Haus, in dessen Erdgeschoss er einen Dönerladen eröffnet. C., der sich mit Gelegenheitsjobs durchschlägt, fängt in dem Laden des Vaters an zu arbeiten. Er macht auch ein Praktikum in einer Kfz-Werkstatt. Eine Berufsausbildung fängt er nicht an, sondern schraubt lieber hobbymäßig an Autos.

Und manchmal darf C. den Mercedes-AMG des Vaters ausfahren. AMG ist eine luxuriöse Tochtergesellschaft von Daimler, die gegen einen saftigen Aufpreis ausgewählte Mercedes-Modelle mit besonders leistungsstarken Motoren ausstattet.

Nach dem tödlichen Unfall fährt er weiter zu schnell

Auch im Februar 2019 fährt C. den AMG, als er zwei Freunde zum Essen trifft, um danach mit ihnen eine Spritztour zu machen. Dann kommt es zu dem tödlichen Unfall. „Die Allermeisten, denen so etwas passiert, setzen sich danach eine Weile nicht mehr ans Steuer“, sagt Richterin Heike Gunter-Gröne. So aber nicht C., der in den nächsten Wochen und Monaten zahlreiche Strafzettel für zu schnelles Fahren sammelt: 58 km/h zu schnell, 38 km/h zu schnell, 34, 41, 51 und 88 – alles allein 2019. Die Strafen gehen in die Tausende.

C. muss seine Fahrerlaubnis abgeben, aber er fährt weiter. Auf der Leipziger Eisenbahnstraße will ihn im April 2020 eine Polizeistreife anhalten, C. beschleunigt, aber einige Straßen weiter haben die Polizisten Verstärkung gerufen und bringen den Mercedes zum Stehen. Nachdem C. falsche Personalien angibt und dann, dass er sein Portemonnaie verloren habe, durchsuchen die Beamten sein Auto, wobei sie seinen Personalausweis finden und bemerken, dass C. gar nicht fahren darf.

Freiheit im Autofahren gefunden

Sie finden außerdem in der Mittelkonsole des Autos einen Gegenstand, den C. als Taschenlampe bezeichnet. Als die Polizisten sie unter Augenschein nehmen löst sich ein Stromschlag: Die Taschenlampe ist ein illegaler Elektroschocker. Im Kofferraum finden sie einen Baseballschläger. Und am Fahrer- und Beifahrersitz sind Gurtattrappen angebracht, die unangeschnalltes Fahren ermöglichen, ohne dass ein piepsendes Alarmsignal ertönt.

Im September 2020 wird C. erneut angehalten, diesmal hat er einen Führerschein – ausgestellt in Polen. Aber die misstrauischen Beamten lassen ihn bei der Bundespolizei überprüfen und identifizieren ihn als Fälschung.

Warum fuhr C. immer weiter, obwohl er es nicht durfte? Obwohl sein Fahren schon ein Leben gekostet hatte? „Es war mir egal, dass ich es nicht durfte“, sagt er vor Gericht. „Ich habe meine Freiheit darin gefunden, wenn ich Auto gefahren bin.“

„Jeden Tag verliere ich Ruben aufs Neue“

Diese Freiheit habe er gebraucht, nachdem sein Vater 2019 verstarb. Das Haus auf der Eisenbahnstraße, den Dönerladen, das gab es dann alles nicht mehr. Das Erbe des Vaters trat die Mutter an, die sich in der Türkei aufhält.

Am Ende des Prozesses am Donnerstag verliest die Mutter von Ruben W. einen zweiseitigen Brief. Sie ringt mit ihrer Stimme, als sie sagt: „Jeden Tag, den ich morgens aufwache, verliere ich Ruben aufs Neue.“

Die Staatsanwaltschaft forderte eine Haftstrafe von einem Jahr und neun Monaten, die zur Bewährung ausgesetzt wird. Außerdem soll C. 150 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten sowie ein zweijähriges Autofahrverbot auferlegt bekommen. Und: C. soll 10.000 Euro an eine gemeinnützige Einrichtung nach Wahl von Rubens Eltern zahlen. Die Verteidigung schloss sich dem Antrag der Staatsanwaltschaft an. Das Urteil wird am kommenden Montag erwartet.

