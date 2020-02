Prozesse um Connewitz-Krawalle auch im Umland

Leipzig

Die Prozesslawine im Zusammenhang mit den Ausschreitungen von Rechtsextremen und Hooligans in Leipzig-Connewitz hat nun auch die benachbarten Landkreise erreicht. Wie der MDR berichtet, seien am Amtsgericht Eilenburg sechs Verfahren eröffnet worden. Warum es seit den Krawallen am 11. Januar 2016 mehr als vier Jahre gedauert hat, bis die Verhandlungen stattfinden, begründete der Gerichtsdirektor mit Überlastung. Erst durch einen neuen Kollegen habe man die Geschäfte des Gerichtes so verteilen können, dass nun alle Prozesse terminiert werden konnten, sagte er dem MDR. Mithin sollen die Prozesse am 17. März, am 7. April, am 21. April, am 5. Mai und am 7. Juli stattfinden. Ein Verfahren sei bereits zu Ende, das Urteil aber nicht rechtskräftig.

Anklage gegen 204 Beschuldigte

Ursprünglich hatte die Staatsanwaltschaft gegen 204 Beschuldigte Anklage wegen des Tatvorwurfs des Landfriedensbruchs in einem besonders schweren Fall erhoben. Der erste Prozess fand im August 2018 statt, beide Angeklagte kamen mit Bewährungsstrafen davon. Bei einem Großteil der Beschuldigten war bis Mitte vorigen Jahres noch nicht über die Eröffnung des Hauptverfahrens beziehungsweise einen Verhandlungstermin entschieden worden.

Dass einzelne Verfahren auch an Amtsgerichten im Leipziger Umland, wie nun in Eilenburg, landen, hat mit dem Jugendstrafrecht zu tun. Normalerweise wird da verhandelt, wo die angeklagte Tat passiert ist. Bei Jugendlichen und Heranwachsenden ist hingegen das Amtsgericht am Wohnort der Beschuldigten zuständig – so wie jetzt in den Eilenburger Fällen. Die Verhandlungen sind nichtöffentlich.

Von F. D.