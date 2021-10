Leipzig/Wermsdorf

Die Corona-Pandemie schlägt sich in den Patientenzahlen der psychiatrischen Kliniken in Sachsen nieder. Warum kommen jetzt vor allem schwer Depressive auf den Stationen an? Und wieso ist es ein schlechtes Zeichen, dass die leichten Fälle weniger werden? Dr. Peter Grampp, Chefarzt der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie im Fachkrankenhaus Hubertusburg Wermsdorf, liefert im Interview Erklärungen.

Zur Person Dr. Peter Grampp (61) ist Psychiater, Psychoanalytiker, Psychotherapeut und Suchtmediziner. Seit 1996 leitet er als Chefarzt die Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie im Fachkrankenhaus Hubertusburg in Wermsdorf, die zum Klinikum St. Georg gehört.

Peter Grampp Quelle: privat

Bekommen Sie auf Ihrer Station etwas von der Corona-Pandemie mit?

Vor allem hinsichtlich der Schwere der Erkrankungen. Viele Leute, die eigentlich längst hierher gehören, sitzen Zuhause und gehen nicht in die Klinik. Corona erhöht die ohnehin bestehende Hemmschwelle. Das führt zu einer Chronifizierung und zu einer Verschlechterung der Krankheitsbilder. Wenn diese Menschen kommen, dann oft als Notfall in zum Teil verheerendem Zustand mit ganz schweren Verläufen einer Depression, manchmal sind die dem Tode näher als dem Leben. Sehr viele depressive Patienten kommen zurzeit wegen eines Suizidversuchs zu uns. Die haben sich zum Teil ein Dreivierteljahr zu Hause rumgequält und waren noch nicht mal beim Hausarzt. Das ist ja zu anderen Zeiten eher unüblich.

Sie können also nur erahnen, was da noch kommt.

Das ist das Problem. Das Eine ist die Häufigkeit einer diagnostizierten Erkrankung, das Andere, sich zu seiner Krankheit zu bekennen und trotz eines gewissen Infektionsrisikos in eine Klinik zu gehen. Wir gehen aber schon von einer höheren Rate und von einem nachgelagerten Effekt aus. Wir sehen die mittelgradigen und leichteren Patienten noch nicht. Deswegen dürfen wir uns jetzt nicht in Sicherheit wiegen. Wenn man nur schwere Fälle aufnimmt, ist das kein gutes Zeichen. Wir hatten von 2019 zu 2020 eine Zunahme bei schweren Depressions-Fällen um 31 Prozent – von 246 auf 323. Im gleichen Zeitraum hatten wir auch einen Anstieg verwirrter Patienten um 16 Prozent von 190 auf 220. Das ist sehr viel. So etwas Ähnliches hatten wir in der jüngeren Geschichtsschreibung im Ansatz nur zu den Flutkatastrophen. Dagegen haben wir weniger schwer alkoholkranke und weniger schizophrene Patienten aufgenommen. Insgesamt sind die Aufnahmen von 2019 zu 2020 um zwölf Prozent gesunken.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wie kommen die Menschen bei Ihnen an?

Die machen oft gar nichts mehr und sind nicht mehr in der Lage aufzustehen, verbringen den Tag grübelnd im Bett oder sind schwergradig unruhig, schlagen aus Angst um sich. Die Gedanken sind nur negativ, kreisen nur darum, was man nicht kann, was in Zukunft nicht mehr geschehen wird, was einem das Leben schlecht macht. Oder die Patienten haben Angst, dass ihnen jederzeit etwas passieren könnte, dass sie ermordet werden könnten und so weiter. Sie zweifeln häufig am Sinn des Lebens, die Lebensqualität liegt komplett darnieder. Die der betreuenden Angehörigen ebenso.

Wer ist gefährdet?

Das betrifft alle schwer psychisch Kranken. Besonders gefährdet sind Menschen mit bereits bestehenden Störungen des Gefühlslebens. Die Ursache der meisten psychischen Erkrankungen ist, wie wir es nennen, „Bio- Psycho-Sozial“. So gibt es genetische Dispositionen oder Folgen von körperlichen Erkrankungen. Dazu kommen biografische Anteile, die bis in die früheste Kindheit zurückreichen. Nicht zuletzt sind soziale Komponenten ein wichtiger Aspekt von psychischen Krankheiten. Dazu zählen Wohnumfeld, Arbeitslosigkeit und Einkommen. Aber auch eine Quarantäne erhöht das Risiko einer Depression. Immer wenn Menschen aus der Gesellschaft herausfallen oder soziale Beziehungen verlieren, erhöht das die Häufigkeit und verschlechtert die Verläufe von Depressionen.

Wer vorher keine Probleme hatte oder keine Veranlagung, der bekommt durch Corona keine Probleme?

Ja, das ist so. Die Kompensationsfähigkeit psychisch gesunder Menschen ist erheblich. Wenn aber soziale Auslöser dazu kommen, kommt es öfter zur Krankheit. Es gibt wenige Erkrankungen, die durch Covid neu entstehen. Aber in Verbindung mit vorbestehenden Dispositionen werden Erkrankungen frühzeitiger ausgelöst, und es gibt ein höheres Risiko für schwere Verläufe.

Wie gefährdet sind Kinder?

Kinder brauchen ständig ein Gegenüber und auch andere Kinder zum persönlichen Abgleich. Das ist in der Pandemiezeit sicher auf der Strecke geblieben, und das werden wir merken. Ich glaube aber nicht, dass alle Kinder geschädigt aus dieser Zeit hervorgehen. Auch hier gilt: Kinder, die schon eine Disposition oder andere Defizite hatten, sind besonders gefährdet.

Was ist mit Burn-Out-Fällen? Nehmen die auch zu?

Burn-Out ist am ehesten eine Spezialform einer Depression. Dahinter steht, dass es vor allem für Männer ein annehmbarer Begriff ist, da sie ungern depressiv genannt werden wollen. Daher wird heute auch geschlechtsspezifisch die Diagnostik und Therapie auf die jeweilige Person hin angepasst.

Woran merke ich, dass ich in Behandlung muss?

Es fängt mit unspezifischen Symptomen an. Man kommt morgens nicht in die Gänge, schläft nachts schlecht und wacht früher auf. Die Gedanken kreisen um irgendwelche Probleme. In so einer Situation sollte man an einen Arztbesuch denken. Es geht dann weiter, man kommt nicht mehr so schnell in die Freude, nimmt alles sehr schwer. Es entstehen Gefühle von Traurigkeit und Sinnlosigkeit, oft ohne erkennbaren Anlass, von mutmaßlich fehlender Leistungsfähigkeit. Spätestens in so einer Situation sollte man sich auf den Weg zum Arzt machen, denn das kippt sehr schnell. Bei Männern kann das in Missstimmung, Reizbarkeit und Aggressivität umschlagen, daher sollten gerade sie sich ärztliche Hilfe suchen. Frauen reflektieren Affekte besser. Das Heimtückische ist: Eine Depression ist nie gleichbleibend, das schwankt selbst im Laufe des Tages. Nach einem depressiven Morgen kann es nachmittags schon ganz anders aussehen. Davon darf man sich nicht täuschen lassen.

Was kann man präventiv tun?

Das Einfachste ist: Man geht raus und spaziert – am Besten mit einem Partner oder einer Partnerin. Im Gehirn bewirkt Licht hormonelle Veränderungen, das verbessert das Wohlbefinden. Wir machen das hier in der Klinik auch, weil es therapeutisch wirksam ist. Das Zweite: Möglichst viele Kontakte halten. Ich bin kein großer Fan von Handys und Whatsapp-Nachrichten. Aber es ist eine Möglichkeit, mit anderen in Kontakt zu bleiben. Das ist nicht 1:1 zu echten Kontakten zu sehen, aber es ist besser als nichts. Wenn die Symptome aber da sind, sollte man über seinen Schatten springen und zum Hausarzt gehen, der einen weiterüberweisen kann.

Wie können Sie den Patienten helfen?

Das ist eine komplexe Behandlung. Das Wichtigste ist, dass die Leute erst mal wieder unter andere Menschen kommen und wahrnehmen, dass es neben ihnen andere Betroffene gibt. Da hilft auch der Austausch mit anderen Patienten, die in der Behandlung weiter sind und Positives vermitteln können. Es gibt Entspannungstherapien, und wir entlasten den Patienten von Druck, wie Arbeit und häuslichen Verpflichtungen. Mit einem Achtsamkeitstraining werden die Menschen wieder aufmerksam gemacht gegenüber dem Positiven, was sie umgibt. Im psychischen Teil mit Gruppentherapien befassen wir uns mit negativen Denkschemata. Es ist immer jemand da für ein Gespräch. Die Medikamente tun das ihre dazu. Aktuell versuchen wir mit einem neuen medikamentösen Behandlungsansatz die Leidenszeit zu verkürzen. Arzneien kann man als zeitweise Gehhilfe sehen, sie heilen allein nur bedingt. Entscheidend ist die Therapie, die biologische, biografische und soziale Aspekte in ein komplettes aufeinander abgestimmtes Behandlungsmodell einbindet.

Von Björn Meine