Psychiatrie statt JVA: Immer mehr Rechtsbrecher in Altscherbitzer Klinik

Uwe Heller sagt nie „Straftäter“. Er spricht immer von „Patienten“. Heller ist nicht Jurist, sondern Arzt. Und es sind psychisch kranke Rechtsbrecher, die im Maßregelvollzug des Sächsischen Krankenhauses Altscherbitz behandelt werden. Frauen und Männer, die im Zustand der Schuldunfähigkeit oder verminderten Schuldfähigkeit schwerste Straftaten begangen haben: Mord, Körperverletzung mit Todesfolge, Sexualstraftaten, Vergewaltigungen. Bereits seit 2007 ist Heller dort Chefarzt; in Altscherbitz tätig ist er aber schon seit Existenz der Einrichtung 1994.

Zuletzt war diese Klinik hinter Gittern, die über eine Kapazität von 90 Betten verfügt, extrem überbelegt. „Im ersten Halbjahr 2020 gab es deutlich mehr Patienten, die zugewiesen wurden. Im Juni war unser Haus randvoll“, sagt Heller. Per 30. Juni weist die Statistik von Sachsens Sozialministerium sogar 104 Frauen und Männer aus. Zum Vergleich: 2018 waren es 94; 2019: 96.

Dr. Uwe Heller ist Chefarzt im Maßregelvollzug (Klinik für Forensische Psychiatrie) im Sächsischen Krankenhaus Altscherbitz. Quelle: Kempner

Nach Hellers Auffassung gibt es auch mehr Sicherungsverfahren gegen schuldunfähige Patienten. So wies das Landgericht Leipzig einen an Schizophrenie Erkrankten (51) dauerhaft in die Psychiatrie ein. Er hatte mit einem Keramikzwerg Weihnachten 2019 seinen Vater (81) geschlagen, der daraufhin starb. Und auch ein 22-Jähriger, der seine Ex-Partnerin vergewaltigt und misshandelt hat, wurde wegen paranoid-halluzinatorischer Schizophrenie dauerhaft untergebracht. Er hatte Stimmen gehört.

Stehen Betten auf dem Flur?

Stehen aufgrund der Überbelegung jetzt Betten auf dem Flur? „Nein“, beschwichtigt Heller. Um der Lage Herr zu werden, wurden keine Patienten – keine Männer – mehr aufgenommen. Alle Neuzugänge kamen in die sächsische Einrichtung nach Arnsdorf ( Landkreis Bautzen). Weil dort sowie in der Einrichtung in Rodewisch (Vogtlandkreis) ausschließlich Männer behandelt werden, musste Altscherbitz aber zumindest weiterhin Patientinnen unterbringen. Insgesamt verfügen die drei Einrichtungen über eine Kapazität von 264 Betten; die Auslastung lag bei 266 (Stand: 30. Juni).

Im Maßregelvollzug (Klinik für Forensische Psychiatrie) im Sächsischen Krankenhaus Altscherbitz werden psychisch kranke Rechtsbrecher medizinisch behandelt. Quelle: Kempner

„Zurzeit sind wir in der Diskussion, wie es weitergeht“, sagt der 63-jährige Chefarzt. „Pläne zur Erweiterung der Kapazitäten in den Psychiatrischen Kliniken gibt es nicht“, heißt es aus dem Sozialministerium.

Ursachen sind noch ein Rätsel

Allerdings sind nicht alle Patienten auch tatsächlich hinter Schloss und Riegel, sondern werden mit einer Langzeitbeurlaubung auf die Entlassung vorbereitet. „Eine solche Beurlaubung kann durchaus ein Dreivierteljahr bis zu einem Jahr dauern. Wir schauen, wo die Patienten anschließend leben können, in einer betreuten Wohnform oder in einem Heim. Erst dann, wenn das stabil funktioniert, erfolgt die Entlassung“, klärt Heller auf. „Aufgrund von Corona konnten wir aber keine Kontakte zu Heimen aufnehmen, daher gab es einen gewissen Stau“, so der Chefarzt.

Zur Galerie Psychisch kranke Rechtsbrecher aus der Region Leipzig behandelt in der Regel der Maßregelvollzug des Krankenhauses Altscherbitz in Schkeuditz. Suchtkranke Rechtsbrecher wiederum werden im Maßregelvollzug des Klinikums St. Georg in Leipzig, Gorbitzer Straße, therapiert.

Doch warum kommen immer mehr psychisch Kranke? Über die Ursachen wird noch gerätselt. Das Sozialministerium hat aber festgestellt, dass im ersten Halbjahr 2020 zunehmend auch mehr Tatverdächtige – vorläufig – in der Psychiatrie untergebracht wurden. „Die Gründe hierfür sind uns nicht bekannt. Es bleibt abzuwarten, ob sich der Trend fortsetzt“, meint Referentin Dr. Theresa Schmotz.

Chefarzt Heller glaubt: „Die Gesellschaft ist nicht kränker geworden.“ Eine bessere Versorgung psychisch Kranker draußen könnte die Zahl im Maßregelvollzug reduzieren. „Immerhin haben Dreiviertel unserer Patienten eine psychiatrische Vorgeschichte.“

Defizite in ambulanter Betreuung?

Und auch Heinrich Jansen, Chefarzt des für Suchtkranke zuständigen Maßregelvollzuges vom Leipziger Klinikum St. Georg, der auch häufig Gerichtsgutachten verfasst, pflichtet bei: „Anscheinend ist die Bereitschaft, jemanden vorläufig im Maßregelvollzug unterzubringen, größer geworden. Die Hürden dafür sind offenbar nicht so hoch wie für eine endgültige Unterbringung.“

Heinrich Jansen ist Chefarzt im Maßregelvollzug (Klinik für Forensische Psychiatrie) vom Leipziger Klinikum St. Georg. Quelle: Dirk Knofe

Auch bei nicht so gravierenden Fällen wie einem verpassten Faustschlag war ein Mann (35) festgenommen und nach der Diagnose „paranoide Schizophrenie“ von der Justizvollzugsanstalt (JVA) in die Psychiatrie verlegt worden. Auch Jansen spricht von möglichen Behandlungsdefiziten in der ambulanten Betreuung. „Ich glaube nicht, dass es mehr psychisch Kranke gibt.“

Im Maßregelvollzug (Klinik für Forensische Psychiatrie) vom Leipziger Klinikum St. Georg werden suchtkranke Rechtsbrecher behandelt. Quelle: Dirk Knofe

Der Maßregelvollzug des St. Georg hingegen ist aktuell nicht überbelegt. Bei einer Kapazität von 120 Betten gab es 100 Patienten (Stand: 30. Juni). Das gilt für ganz Sachsen. Kapazität: 200 Betten, 173 Patienten (Stand: 30. Juni). Auch wenn in fast allen Bundesländern die Zahl von suchtkranken Rechtsbrechern in den Entziehungsanstalten zugenommen habe, „kann das für den Freistaat Sachsen nicht bestätigt werden. Die Kapazitäten reichen in diesem Bereich aus“, so Theresa Schmotz weiter.

Was ist ein Maßregelvollzug? Im Maßregelvollzug werden psychisch kranke und suchtkranke Rechtsbrecher untergebracht. Maßregeln der Besserung und Sicherung in einer Klinik hinter Gittern (auch Klinik für Forensische Psychiatrie genannt) ordnen Gerichte anstatt oder neben einer Strafe an, wenn ein Täter aufgrund einer psychischen Erkrankung entweder nicht schuldfähig oder vermindert schuldfähig und für die Allgemeinheit gefährlich ist oder wenn ein Täter aufgrund einer Suchterkrankung therapiert werden soll. Zu unterscheiden ist der unbefristete psychiatrische Maßregelvollzug (nach Paragraf 63 des Strafgesetzbuches) und der zeitlich befristete Maßregelvollzug für suchtkranke Täter (Paragraf 64). Wird ein solcher außer der Haft zur Maßregel verurteilt, so wird diese Zeit auf die Strafe angerechnet. Die Unterbringung in der Psychiatrie kann auch „lebenslänglich“ bedeuten. Eine Strafvollstreckungskammer überprüft aber regelmäßig die Fälle, holt dazu Stellungnahmen und Gutachten von Ärzten ein. Vom Landgericht Leipzig verurteilte psychisch kranke Rechtsbrecher werden in der Regel im Maßregelvollzug des Krankenhauses Altscherbitz in Schkeuditz behandelt. Es gibt für diese Klientel in Sachsen noch zwei weitere Einrichtungen in Arnsdorf und Rodewisch. Drogenabhängige und alkoholkranke Straftäter aus der Region Leipzig werden in den Maßregelvollzug des Klinikums St. Georg, Gorbitzer Straße, eingewiesen. Eine weitere Einrichtung dafür im Freistaat ist das Sächsische Krankenhaus Großschweidnitz. Zuständig für den Maßregelvollzug im Freistaat ist das Sozialministerium.

Von Sabine Kreuz