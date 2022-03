Leipzig

Nächte im Bunker, vermisste Angehörige, eine ungewisse Zukunft: Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat Millionen Menschen ihre Sicherheit und ihr Zuhause gekostet. Viele von ihnen haben traumatisierende Kriegs- und Fluchterfahrungen gemacht, unter denen sie auch in Zukunft noch leiden werden. An wen können sie sich wenden, wenn der Bedarf nach psychologischer Unterstützung besteht?

Hilfe durch das Psychosoziale Zentrum in Leipzig

In Leipzig ist das psychosoziale Zentrum (PSZ) des Vereins Mosaik im Petersteinweg 3 eine Anlaufstelle. Das PSZ ist eine Beratungs- und Therapieeinrichtung für psychisch belastete Erwachsene und richtet sich speziell an Menschen mit Flucht- und Migrationserfahrung. Corinna Klinger, die den Verein 2013 mitgegründet hat, rechnet in den kommenden Wochen und Monaten mit einem deutlichen Anstieg der Anfragen nach psychologischen Hilfsangeboten.

Corinna Klinger vom Mosaik-Verein in Leipzig. Quelle: Andre Kempner

Dass sich in den drei sächsischen psychosozialen Zentren in Leipzig, Dresden und Chemnitz bisher noch nicht allzu viele Geflüchtete aus der Ukraine gemeldet haben, wundert sie dabei nicht. „Seit ihrer Flucht ist noch nicht viel Zeit vergangen. Sie kommen jetzt erst mal an, werden zum Teil noch umverteilt“, sagt die Diplom-Psychologin. Erst wenn grundsätzliche Fragen nach Unterbringung und Leistungsbezügen geklärt seien, hätten sie überhaupt wieder die Kapazität, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. „Aber es ist abzusehen. Wir bekommen aus den Aufnahmeeinrichtungen schon Meldungen dazu, dass Personen in gewisser Weise instabil sind – daraus kann sich eine längerfristige Belastungsstörung entwickeln.“

Vorbereitung auf Anfragen ukrainischer Geflüchteter

Die zeitliche Verzögerung gebe den Mitarbeitenden im Zentrum Zeit, sich vorzubereiten. „Zur Zeit haben wir viel im Koordinierungsbereich zu tun und noch nicht mit direkter Beratung“, sagt Klinger. Im Kontakt mit anderen Einrichtungen werde versucht, die Zahl sowie die Bedürfnisse der Schutzsuchenden einzuschätzen. Auch entsprechende Angebote – wie etwa Gruppensitzungen – werden bereits vorbereitet.

Zentren bereits jetzt an ihren Kapazitätsgrenzen

„Fakt ist aber leider auch, dass die Zentren auch vor dem Zustrom ukrainischer Geflüchteter alle schon an ihren Grenzen waren“, stellt Klinger klar. Das äußere sich in langen Wartelisten. „Es kommt auch vor, dass wir Personen abweisen müssen.“ Ein allgemeines Problem im psychosozialen Bereich, das sich durch die Pandemie noch zugespitzt hätte. Sie ist deshalb dankbar über die Unterstützungsangebote, die den Verein momentan immer wieder aus der Berufsgruppe erreichen. „Wir können gegebenenfalls einige Menschen weitervermitteln,“ so Klinger.

Anmeldetag für Geflüchtete und Ehrenamtliche

Trotzdem ermuntert sie geflüchtete Menschen und begleitende Helfer, sich an das PSZ zu wenden. Ein Behandlungsschein, wie vor einem Arztbesuch, werde nicht benötigt. „Unsere Angebote sind öffentlich gefördert und deswegen komplett kostenfrei und ohne bürokratische Hürden“, betont sie. Auch eine anonyme Beratung sei möglich. In der Förderung sei zudem ein Budget für Übersetzer enthalten, sodass die Sprachbarriere bisher noch kein unüberwindbares Problem darstelle. Zumindest mit russischsprachigen Mitarbeitenden sei das Zentrum derzeit gut ausgestattet.

Der persönliche Anmeldetag im Zentrum findet immer mittwochs zwischen 11 und 12 Uhr in der dritten Etage des Petersteinwegs 3 statt. Telefonisch ist die Beratungsstelle unter 0341/4145360 zu erreichen. Nach der Anmeldung wird ein Termin für ein Erstgespräch ausgemacht und der weitere Verlauf besprochen.

Wegen der perspektivisch erhöhten Nachfrage ist die psychosoziale Beratungsarbeit des Mosaik Leipzig e.V. auch auf Spenden angewiesen. Hierfür kann das Spendenformular auf der Homepage oder die folgende Kontoverbindung genutzt werden: Kontoinhaber: Mosaik Leipzig e.V.,IBAN: DE 3743 0609 6711 5746 0800.

Von Hanna Gerwig