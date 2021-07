Leipzig

Die deutsche Nationalmannschaft hat sich zwar durch die 0:2-Niederlage im Achtelfinale der Europameisterschaft früh aus dem Turnier verabschiedet. Dennoch blicken auch hierzulande viele Fußballbegeisterte gespannt auf das Endspiel zwischen Italien und England am Sonntagabend (21 Uhr).

Wer die Live-Übertragung aus dem Londoner Wembley-Stadion nicht im heimischen Wohnzimmer schauen will, bekommt in Leipzig eine Vielzahl an Alternativen geboten. Auf unserer interaktiven Karte finden Sie Bars und Restaurants, die das Spiel auf Fernsehern oder Leinwänden zeigen. Mit einem Klick auf die Bier-Symbole bekommen Sie zudem wichtige Informationen wie die Adressen und die Zuschauerkapazität des jeweiligen Public Viewings angezeigt. Viel Spaß!

Von Anton Zirk