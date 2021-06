Public Viewing in Leipzig: So war es beim EM-Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Portugal 

Leipzig

Es ist eine schwierige Entscheidung an diesem Sonnabendnachmittag mit seinen mehr als 30 Grad im Schatten, an dem sich nach dem Mittag auch noch die breite Bewölkung verzogen hat: An den See zur dringend benötigten Abkühlung fahren oder sich das EM-Duell zwischen Deutschland und Portugal anschauen, das nach der Auftakt-Niederlage für das DFB-Team noch mehr Spannung verspricht. Die Lösung: ein Kompromiss, nämlich nach dem Besuch des Sees (in diesem Fall der Cospudener) quasi in der Nähe bleiben und besagte Partie direkt im Anschluss verfolgen.

So haben es sich auch Doro und Ulrike gedacht. Die beiden Mittvierzigerinnen aus Leipzig haben es sich dafür im „Caracan“ gemütlich gemacht, eine Bar mit Grill mitten im Auwald am Sportplatz Neue Linie gelegen. Dank Ibero-Ausrichtung finden sich auf der Karte auch Köstlichkeiten wie Tortilla oder Chorizo. Oft trifft sich hier auch ein Teil der spanischsprachigen Gemeinde Leipzigs, doch beim Europameisterschaftsspiel sind die Fans der „Mannschaft“ ausnahmsweise klar in der Überzahl, Latinos finden sich nur eine Handvoll.

Die Stimmung ist zu Beginn noch ausbaufähig, was sicherlich auch an den drückenden Temperaturen liegt. Das Traumtor von Robin Gosens nach fünf Minuten, das letztlich wegen Abseits nicht zählt, wird noch beiläufig hingenommen. Bei der Führung der Portugiesen in der 15. Minuten gibt es sogar etwas höhnischen Applaus. Die deutsche Nationalmannschaft hat eben in den vergangenen Jahren viel Fankredit verspielt und das 0:1 gegen Frankreich zum Auftakt hat auch nicht gerade zu einer Verbesserung der Beziehung zwischen DFB-Elf und Anhängern beigetragen. Doch in der Folge kämpfen sich die Deutschen immer mehr in die Partie und verdienen sich eine wieder wachsende Fanliebe. So ist die Freude bereits groß, als es nach zwei weiteren portugiesischen Treffern (zum Glück beides Eigentore) zu Pause 2:1 für in die München spielende Heimelf steht.

Doro ist jedenfalls begeistert: „Sehr spannend, viele Tore und Gosens spielt auch viel besser als gegen Frankreich!“ Und auch Ulrike erwartet für die zweite Hälfte noch einen abwechslungsreichen Schlagabtausch. Weiter geht’s zum Südplatz, dem heimlichen Herz der Messestadt. Dort ist nach dem weitgehenden Ende der Corona-Beschränkungen gefühlt noch mehr los als vor der Pandemie. Die vielen Freisitze entlang der Karli sind zum EM-Duell sogar so voll, dass sich einige Unentwegte ihre eigenen Sitzmöglichkeiten in Form von Bierkästen oder Kissen für das Schauen beim „Killywilly“ mitgebracht haben.

Zur Galerie Es war ein klarer Sieg und es war bestes Wetter: In den Kneipen und Bars der Stadt haben zahlreiche Leipziger das 4:2 der DFB-Elf gegen Portugal verfolgt.

Gordon (30) und Ricky (31) waren schon eine Stunde vor Anpfiff da und haben so gerade noch einen freien Tisch vor dem „Safran“ gefunden, eigentlich ein indisches Restaurant, das aber wie so gut wie alle Lokalitäten am Südplatz in diesen Tagen Fußball live zeigt. „Hier gibt’s zum Glück zwei Fernseher, auf denen man alles gut erkennen kann“, erläutert Ricky. Nebenan muss man sich dagegen in den hinteren Reihen schon sehr anstrengen, um noch Kugel und Kicker zu erkennen. Und offenbar unterscheiden sich auch die Empfangskanäle der Gastlichkeiten, denn während im „Safran“ schon das 3:1 für Deutschland bejubelt wird, dauert es noch ein paar Sekunden, bis die Zuschauer im gegenüberliegenden „Via City“ ebenfalls gejauchzt wird. Spätestens nach dem 4:1 durch ebenjenen Gosens in der 60. Minute gibt es kaum noch ein Halten mehr und die Atmosphäre erinnert an beste „Sommermärchen“-Momente.

Die nun sehr angenehme abendliche Wärme trägt ihr Übriges zu den Reminiszenzen an die WM 2006 bei. Nach dem 2:4 für Portugal und einem weiteren Pfostentreffer müssen die Fans der DFB-Elf noch ein bisschen zittern, aber kurz vor 20 Uhr ist es geschafft und Deutschland hat mit dem ersten Turniersieg das Weiterkommen weiter in der eigenen Hand.

Die letzten Bilder vom Spiel zeigen einen oberkörperfreien Cristiano Ronaldo, der trotz seiner immer noch makellosen Muskulatur ziemlich traurig dreinschaut. „Die Deutschen waren einfach griffig, giftig und gallig“, resümiert Gordon fachmännisch. „Am Ende konnte auch Ronaldo mit seinem Oberkörper keinen mehr beeindrucken.“

