Leipzig

Unter strenger Geheimhaltung hat die Sport- und Lifestylemarke Puma vergangene Woche im Leipziger Kunstkraftwerk geshootet. Entstanden sind Fotos und Videos für die sogenannte Motorsport-Kollektion Herbst/Winter 2021. Ab dem Spätsommer sind sie global auf der Webseite, im Onlineshop, in den Shops und Partnershops sowie auf allen Social-Media-Kanälen des Sportausrüsters zu sehen. Bis dahin wird das Geheimnis um die neue Kollektion noch nicht gelüftet.

Industriearchitektur als Kulisse

Beauftragt mit der Umsetzung der Kampagne war die Firma Poolhouse aus Nürnberg. „Wir wollten eine authentische alte Fabrikhalle mit Backsteinfassade“, erzählt Inhaber Christian Wirth (37). Deutschlandweit wurde danach gesucht. Die Wahl fiel auf das Leipziger Kunstkraftwerk, nicht zuletzt weil die Halle bewirtschaftet wird und auch das Drumherum stimmt – vom vorhandenen WLAN bis zu den Toiletten. Als Partner waren Ferrari, Mercedes AMG, BMW und Red Bull Racing dabei.

Die Foto- und Videoproduktion für die Motorsportkollektion von Puma für Herbst/Winter 2021 fand vom 22. bis 26. März 2021 im Kunstkraftwerk Leipzig statt. Auch dieser Ferrari 488 Evo Challenge, ein Rennwagen aus der aktuellen Ferrari Rennserie (Wert: 900.000 Euro), war am Set Quelle: Poolhouse GmbH

Nicht nur Reifenstapel und Ölfässer gaben dem Set sein passendes Design, sondern vor allem spektakuläre Rennwagen. „Ein Drahtseilakt“ sei es gewesen, den Ferrari 488 Evo Challenge über die enge Zufahrt ins Kunstkraftwerk zu bekommen, berichtet Wirth. Zum einen, weil der extrem tiefliegende Bolide nur wenige Zentimeter Bodenfreiheit hat. Zum anderen, weil links und rechts maximal fünf Zentimeter Platz waren. Der 900 000 Euro teure Wagen, der in der aktuellen Rennserie Ferrari Challenge startet, wurde extra aus Fiorano in der Nähe des Ferrari-Stammsitzes Maranello (Italien) geholt. Teuerster Wagen am Set war allerdings ein BMW M1 Pro von 1982 aus dem Besitz von BMW, der 1,3 Millionen Euro wert ist.

Christian Wirth (37) aus Nürnberg realisierte mit seiner Firma Poolhouse GmbH das Shooting in Leipzig. Quelle: Poolhouse GmbH

Leipzigerin kochte frisch fürs Team

Prominente Models waren dagegen nicht am Start. „Da sich die Marke an Jugendliche und junge Erwachsene richtet, haben wir männliche und weibliche Models gebucht, die der Zielgruppe entsprechen. Und die für Diversität stehen“, so Wirth. Rund 20 Personen waren es letztlich, die täglich von 8.30 bis 18.30 Uhr am Set arbeiteten. Alle mussten eine Verschwiegenheitserklärung unterschreiben. Darunter auch Edda Schmidt aus Leipzig, die mit ihrer Cateringfirma jeden Tag frisch gekochtes Mittagessen sowie Snacks für den Nachmittag lieferte. Sie war als einzige Leipzigerin an der Produktion beteiligt.

Foto- und Videoproduktion für die Motorsportkollektion von Puma für Herbst/Winter 2021 im Kunstkraftwerk. Für das Catering sorgte Edda Schmidt aus Leipzig. Quelle: privat

Die fränkische Firma Puma ist offizieller Ausstatter der Rennställe von Ferrari, BMW, Mercedes AMG und Red Bull Racing. Die professionellen Rennfahrer werden mit Anzügen, Schuhen oder Handschuhen ausgerüstet. Parallel dazu gibt es für Fans sportliche Freizeitkleidung, die von den Rennoutfits der aktuellen Saison inspiriert ist – seien es Trainingsanzüge, T-Shirts, Jacken oder Sneaker.

Von Kerstin Decker