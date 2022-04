Leipzig

Mit mehr Ausrufezeichen lässt sich eine Meinung kaum äußern: „Wir sind für die Ukraine! Wir sind für den Frieden!“, ist auf der Internetseite des Leipziger Restaurants „Skaska“ zu lesen. „Wir sind gegen das Putin-Regime und gegen alle Eliten, die Kriege entfesseln!“ Dennoch rufen immer wieder Menschen in der Gaststätte an, um dort ihren Ärger über den Krieg loszuwerden – es ist ein russisches Lokal. „Manche Leute denken, dass ich Schuld am Krieg habe“, seufzt Betreiber Sergej Trofymov. Unbekannte zerkratzten seinen Transporter. Trofymov hat wegen Bedrohung und Sachbeschädigung Anzeige erstattet.

Seit Kriegsbeginn verzeichnet die Leipziger Polizei immer wieder Anfeindungen gegen Menschen und Einrichtungen, die russisch sind oder zu sein scheinen. In der Stadtbibliothek am Wilhelm-Leuschner-Platz beschimpfte ein Besucher einen russischen Sicherheitsmann. Nachdem ihn der Security-Angestellte auf die Maskenpflicht hingewiesen hatte, wetterte der Gast gegen Putin. Ein weiterer Vorfall ereignete sich laut Polizei, als sich zwei Frauen an ihrem geparkten Auto auf Russisch unterhielten. „Warum sprechen Sie Russisch? Sind Sie ein Freund von Putin?“, beschimpfte sie ein Mann. Die Frauen gingen weg. Als sie später zurückkehrten, war das Auto beschädigt. Auf dem Birkenwald-Parkplatz an der A14 schlugen Unbekannte die Frontscheibe eines Sattelzugs mit belarussischem Kennzeichen ein.

Allmählich weniger Beschimpfungen

„Immerhin nimmt die Zahl der Beschimpfungen allmählich ab“, bemerkt Trofymov vom Restaurant Skaska. Es mag im konkreten Fall daran liegen, dass sich das Antikriegs-Engagement der Gastwirtschaft herumspricht. Oder auch daran, dass Trofymov selbst aus dem Donbass stammt, aus der Ukraine also. Physiotherapeutin Jana Nabekanow kommt zu einer ähnlichen Einschätzung. Sie ist Mitautorin eines Offenen Briefes, der vor einigen Wochen Schlagzeilen machte, weil darin von zahlreichen Anfeindungen gegen Leipziger mit russischen Wurzeln die Rede war. Unter anderem prangerte das Schreiben Mobbing an Schulen an. „Einzelne Fälle gibt es aber immer noch“, sagt Jana Nabekanow. Zu einem Treffen russisch-sprachiger Leipziger im Mai sei daher auch Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) eingeladen.

Nicht nur Russinnen und Russen werden in Leipzig wegen des Kriegs angefeindet. Bei der Polizei ist die Bedrohung eines WhatsApp-Nutzers aktenkundig, dessen Profilbild eine Ukraine-Flagge zeigte: Ein Unbekannter forderte ihn auf, die Fahne gegen ein Putin-Foto auszutauschen. Vor dem Neuen Rathaus wurde eine Ukrainerin mit einem Ei beworfen. Und Skaska-Wirt Trofymov berichtet neuerdings von Anrufen, in denen er wegen der Parteinahme für die Ukraine als „Verräter“ beschimpft werde. In der Vodkaria wiederum musste man sich am Telefon anhören, „wir Scheiß-Russen mögen verbrennen“. Die Bar stellte daraufhin auf Facebook klar: „Die Vodkaria ist kein Russenladen. Vodka ist russisch, ukrainisch, polnisch, schwedisch, estnisch, litauisch, deutsch, amerikanisch, englisch, französisch, japanisch, weißrussisch, israelisch, schweizerisch – Vodka ist so viel mehr. Wir lieben Vodka.“

„Es gibt dumme Menschen“, sagt der Regisseur, Produzent und Künstleragent Dimitrij Sacharow lapidar. „Wenn Ukrainer gereizt reagieren, kann ich verstehen, dass sie nicht auf den ersten Blick differenzieren“, sagt er. Aber von allen anderen erwarte er das schon. „Wir pflegen die russische Kultur, aber wir ziehen unsere Kinder nicht aus Zufall in der freien demokratischen Welt groß“, betont er – in der Hoffnung auf ein Russland nach Putin, in der dort wieder Menschen mit Rückgrat gefragt sein werden.

Von Mathias Wöbking