Leipzig

Leipzig, die Großstadt in Sachsen und Leipzig, das Dorf im Ural: Die Verbindung zwischen diesen beiden Orten war in den vergangenen Jahren ein leuchtendes Beispiel für deutsch-russische Freundschaft – ein preisgekröntes sogar. 2018 erhielten das russische Dorf Leipzig und der hiesige Verein „Leipzig – Brücke der Kulturen“ eine Auszeichnung. „Für einen herausragenden Beitrag zur kommunalen und regionalen Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Russland“ nahmen die Leipziger von hier und dort den Preis entgegen – aus den Händen der Außenminister. In Deutschland hieß der damals Heiko Maas. Für die Russen überreichte Sergej Lawrow die Auszeichnung – jener Außenminister, der heute noch zum innersten Kreis um den russischen Präsidenten Wladimir Putin gehört und den Angriffskrieg gegen die Ukraine mitverantwortet.

Blick auf das Dorf Leipzig im Ural. Quelle: Tim Waber

Verbindung voller Herzblut

In der Verbindung zwischen den Menschen im 900-Einwohner-Dorf und denen im sächsischen Leipzig steckt jede Menge Herzblut. Der Bau eines Völkerfreundschaftsdenkmals im Jahr 2017 war zwar der sichtbare Höhepunkt der inoffiziellen Kommunalpartnerschaft. Doch viel größere Bedeutung haben die zahlreichen persönlichen Freundschaften. Jedes Jahr gab es gegenseitige Besuche, gemeinsame Arbeitseinsätze, Fußballspiele und Feiern im Dorf. Nun stellt sich die Frage, wie es damit weitergehen kann nach Putins Angriff auf die Ukraine.

Der Leipziger Peter Hohlfeld besucht im Jahr 2019 die Bürgermeisterin in Leipzig/Ural. Quelle: privat

„Diese Freundschaft bleibt“

Für Peter Hohlfeld steht felsenfest, dass die Verbindung nicht gekappt wird. „Das darf nicht zerstört werden, wir müssen das jetzt erst recht aufrecht erhalten“, sagt Hohlfeld, der das Dorf in den vergangenen Jahren mehrmals besuchte. „Diese Freundschaft bleibt“, betont der Leipziger. Und obwohl gerade niemandem zum feiern zumute ist, stellt Hohlfeld fest, was immer gilt: „Wer miteinander singt und tanzt, der schießt nicht aufeinander. Ich liebe das russische Volk – und nicht Putin.“

Leipzig gegen Leipzig: Auch bei den gemeinsamen Fußballspielen entstanden Freundschaften. Quelle: Nicole Wagener

Schwierige Rahmenbedingungen

Klar ist aber auch: Die Rahmenbedingungen für die Freundschaft in den Ural werden nicht leichter. So können Russen zurzeit nicht ohne Weiteres nach Deutschland kommen. Deshalb fällt der Besuch einer zehnköpfigen Gruppe im Sommer flach. Umgekehrt sind Reisen nach Russland für Deutsche grundsätzlich möglich – auch wenn das Auswärtige Amt davon abrät. Eigentlich wollte der Verein mit 14 Leuten in den Ural reisen – jetzt werden es aber wohl einige weniger. Hohlfeld selbst hält an der für Mai geplanten Tour auf jeden Fall fest. Anstatt des Direktfluges nach Moskau nimmt er nun wahrscheinlich einen Umweg über Usbekistan, wo er Freunde besuchen will, bevor es über Moskau nach Leipzig weitergeht.

Blick in das Dorf Leipzig im Ural. Quelle: Nicole Wagener

Angst vor den Kriegsfolgen

Die Freunde im Ural finden den Krieg, den sie so nicht nennen dürfen, auch gruselig, berichtet Peter Hohlfeld. „Aber viele sind trotzdem für Putin, weil es ihnen unter ihm bislang besser ging als unter Jelzin.“ Viele hätten nun Angst vor den Folgen des Krieges – vor Inflation zum Beispiel. Bislang seien die Lebensmittelpreise staatlich stabil gehalten worden. Ob das so bleiben wird, ist fraglich – aber ein gutes Stück weit existenziell. „Viele Preise waren bislang ähnlich wie hier“, erklärt Hohlfeld, „aber jetzt verfällt der Rubel – und selbst ein guter Lehrer verdient dort gerade mal 400 Euro monatlich.“

Von Björn Meine