Leipzig

Zu Hause hatten sie ein Leben. Für die kleine Alisa sind davon zwei Plüschhasen übrig geblieben: Ihr Lieblingsspielzeug durfte die Sechsjährige mitnehmen. Ein eisiger Wind weht vor Leipzigs Neuem Rathaus. Aber Alisas Oma, die 64-jährige Jelena, spricht über Warmherzigkeit. „So viele Menschen helfen uns, wir sind sehr dankbar.“ Sie sagt das, obwohl sie an diesem Freitagmorgen unverrichteter Dinge geht.

Drinnen nehmen die Rathaus-Mitarbeiter an zehn Schaltern die Daten und die Fragen der Menschen auf, die aus der Ukraine vor dem Krieg geflüchtet sind. Draußen werden in der Schlange kurz nach 9 Uhr Zugangsnummern verteilt an alle, die noch bis zum Ende der Öffnungszeit 15 Uhr drankommen. Mehr als die Hälfte, hunderte Menschen, können es frühestens am Montag erneut versuchen: Am Wochenende bleibt das Leipziger Ankommenszentrum geschlossen. „Wir arbeiten an einer Erhöhung der Kapazitäten für die nächste Woche“, kündigt Stadt-Sprecher Matthias Hasberg an. Schon jetzt blieben die Stadtbediensteten täglich bis 19, 20 Uhr, um den Papierberg abzuarbeiten, fügt er hinzu.

Vier Tage lange dauerte ihre Flucht aus der Südukraine nach Leipzig: Olga, 32 und im fünften Monat schwanger, die sechsjährige Tochter Alisa und deren Oma Jelena, 64 Jahre alt. Quelle: Dirk Knofe

Aber Jelena hat ganz andere Dinge erlebt, um sich über die Verzögerung aufzuregen. Mit ihrer Tochter Olga, die im fünften Monat schwanger ist, und der sechsjährigen Enkelin Alisa stieg sie am 4. März in der südukrainischen Stadt Nikopol in einen Zug, der sie über Nacht nach Lwiw brachte. „Er war voll und dunkel. Aus Angst vor einem Angriff wurde das Licht ausgeschaltet“, berichtet Olga. „Es war gruselig.“ Tags drauf legten sie die letzten fünf Kilometer bis zur polnischen Grenze zu Fuß zurück. Der Andrang war so riesig, dass sie sechs Stunden brauchten. Nach zwei Nächten in einem polnischen Bahnhof brachte ein deutscher Feuerwehrmann sie in einem Kleinbus nach Berlin. Nach 12, 13 Stunden auf dem Hauptbahnhof dort erhielten sie drei Fahrkarten nach Leipzig. Seit 8. März sind sie bei einer Schulfreundin von Jelena untergekommen, die hier seit 20 Jahren lebt.

„Wir hörten nachts Schüsse“

„Wir sind so lange geblieben, wie wir konnten“, sagt Olga. Aber Nikopol liegt nur etwa 60 Kilometer Luftlinie vom Atomkraftwerk in Saporischschja entfernt. „Wir hörten nachts Schüsse, wir konnten nicht mehr schlafen. Wir mussten weg, egal wohin“, sagt die 32-Jährige. Ihr Mann blieb, er ist Reserve-Soldat. Weil sein Handy dort, wo er jetzt stationiert ist, keinen Empfang hat, ruft er einmal am Tag per Festnetz seine Mutter an. „Sie schreibt mir eine Nachricht, dass er noch lebt.“ Auch Olgas Vater, Jelenas Mann, verharrt in Nikopol. „Er passt auf unseren Hund, die zwei Katzen und auf unser Haus auf. Heute hat er sich noch nicht gemeldet.“ Jelena weint.

Mykhailo (rechts) ist am Sonntag 18 geworden, seine Mutter Valentyna wollte aber nicht, dass er sich der ukrainischen Armee anschließt. Also floh die 40-Jährige mit ihrem Sohn und den drei Töchtern Melita (19), Oleksandra (9) und Viktoriia (15, von links). Quelle: Dirk Knofe

Melita erzählt von Nika, Malischka und Max – von den drei Katzen, die die 19-Jährige zu Hause in Mukatschewe lassen musste. Am 28. Februar entschied Melitas Mutter Valentyna, die noch drei weitere Kinder alleine großgezogen hat und großzieht, die westukrainische Stadt zu verlassen, auch wenn Putins Krieg dort noch nicht angekommen war. Sohn Mykhailo sollte am 6. März 18 Jahre alt werden. „Er wollte kämpfen“, sagt die 40-Jährige. „Ich wollte das nicht.“ Ihre Angst war zu groß. „Wenn er ein richtiger Mann ist, darf er seine Heimat verteidigen. Aber schauen Sie sich ihn an: Er ist noch ein Junge.“

Seit fünf Uhr in der Früh stehen Valentyna, Melita, Mykhailo sowie die 15-jährige Viktoriia und die neun Jahre alte Oleksandra am Neuen Rathaus an. Sie werden an diesem Tag die Letzten sein, die noch eine Zugangsnummer erhalten. Kurz davor warten zwei Frauen und ein Junge, die es am Freitag im dritten Anlauf geschafft haben: Am Mittwoch waren Jeanna, ihre Cousine Tatjana und deren Sohn Nicolai erst gegen 13 Uhr zum Neuen Rathaus gekommen und hatten sogleich erfahren, dass es an diesem Tag nicht mehr klappt. Am Donnerstag hatten sie ihr Glück im Bürgeramt von Liebertwolkwitz versucht, doch wurden dort abgewiesen. „Das ist hier ganz schlecht organisiert“, findet Mario Totzek. Der Leipziger hat die drei am 6. März an der slowakischen Grenze abgeholt und bei sich aufgenommen.

„Eigentlich wollen wir nicht lange bleiben“

Im dritten Anlauf haben sie es am Freitag geschafft, sich in Leipzig anzumelden: Nicolai, Tatjana und Jeanna (von links). Quelle: Dirk Knofe

Bei der 58-jährigen Jeanna überwiegt aber die Erleichterung. „Die Menschen sind sehr herzlich“, sagt sie. Sie stammt aus Melitopol und saß im Zug nach Kiew, als die Nachricht vom russischen Angriff die Runde machte. Eigentlich wollte sie nur für vier Tage einen ihrer Söhne besuchen, doch jetzt endete ihre Reise erst in Leipzig – im Gepäck lediglich etwas Wechselwäsche und die Sorge um ihre zwei Söhne Sergej und Denis. „Sergej hat sich zur Frontaufklärung bereiterklärt.“ Sie schluckt.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dagegen macht es ihrem Neffen Nicolai, zehn Jahre alt, in Leipzig zu schaffen, dass er nichts zu tun hat: keine Schule, keine Freunde, kein Mathe-Club, kein Taekwondo-Training; nur sein Tablet, an dem die Stunden vergehen. Seine Mutter Tatjana organisierte in Kiew Kongresse. Jeanna betrieb eine kleine Gärtnerei. „Eigentlich wollen wir nicht lange bleiben“, sagt sie, „sondern so schnell wie möglich zurück in die Heimat“. Dorthin, wo sie ein Leben hatten.

Von Mathias Wöbking