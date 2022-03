Leipzig

Der Krieg Russlands gegen die Ukraine führt einmal mehr vor Augen, dass Zivilschutz nicht nur bedeutet, die Bevölkerung im Katastrophenfall, sondern auch im Verteidigungsfall zu schützen. Wer genau wofür zuständig ist, wie Sachsen und Leipzig dastehen und was der Einzelne zu seinem Schutz tun kann – hier die wichtigsten Fragen und Antworten.

Wer ist für den Zivilschutz in Deutschland zuständig?

„Der Schutz der Bevölkerung vor den Auswirkungen militärischer Maßnahmen liegt grundsätzlich in der Zuständigkeit des Bundes“, heißt es aus dem sächsischen Innenministerium. Zur Erfüllung dieser Aufgabe bediene er sich der Katastrophenschutzressourcen der Länder und ergänzt diese in den Aufgabenbereichen Brandschutz, Schutz vor chemischen, biologischen, radiologischen und nuklearen Gefahren (CBRN), Sanitätswesen und Betreuung. Hierfür stelle der Bund den Ländern beispielsweise Einsatzfahrzeuge zur Verfügung und sorge für deren Unterbringung, Unterhaltung und die Ausbildung der Besatzungen. Die Zivilschutz-Infrastruktur setzt sich somit aus Kräften und Mitteln des Bundes und der Länder zusammen.

Wie wird die Bevölkerung über eine Bedrohung informiert?

Die Sirene hat in Leipzig ausgedient. Sämtliche Anlagen wurden außer Dienst gestellt. Quelle: André Kempner

Sachsen setzt laut Innenministerium auf den gleichzeitigen Einsatz verschiedener Warnmittel wie Sirenen, mobile Lautsprecherdurchsagen und Warn-Apps, um einen möglichst großen Teil der Bevölkerung zu erreichen. Doch während es sachsenweit noch 3200 Sirenen gibt, allein 200 davon in Dresden, die im Bedarfsfall ausgelöst werden und die Bevölkerung akustisch bei Tag und Nacht warnen können, wurden nach der Wende in Leipzig alle Sirenen außer Dienst gestellt. Stattdessen präferiert man im Rathaus digitale Benachrichtigungssysteme wie die Warn-Apps Nina oder KatWarn, Lautsprecherwagen, den Rundfunk oder Durchsagen in den Straßenbahnen.

Allerdings: Beim ersten bundesweiten Warntag vor anderthalb Jahren versagte in Leipzig genau dieses Alarmierungssystem. Die Warnmeldungen kamen erst mit halbstündiger Verspätung auf den Smartphones der Bürgerinnen und Bürger an. Lautsprecherwagen fuhren gar nicht erst los. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe in Bonn erklärte die Panne schließlich mit „einer Überlastung des Systems“.

Nach einem erfolglosen Versuch der Freibeuter-Fraktion im Januar im Stadtrat, wieder Sirenen für Leipzig anzuschaffen, konnte sich das Stadtparlament nur darauf einigen, die aktuelle Warninfrastruktur bis Ende 2022 noch einmal zu überprüfen.

Wo können Menschen im Bedrohungsfall Schutz finden?

Öffentliche Schutzräume wie zum Beispiel Luftschutzbunker, gibt es nach Angaben des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe nicht mehr. „Im Jahr 2007 beschlossen Bund und Länder gemeinsam, öffentliche Schutzräume nicht weiter zu erhalten“, heißt es dort. „Mit dem Fall der Mauer und der Beendigung des Ost-West-Konflikts schien das Szenario eines konventionellen Krieges mit großflächigen Bombardierungen und dem Einsatz chemischer und nuklearer Waffen nicht mehr zeitgemäß.“ Die in Westdeutschland damals noch existierenden rund 2000 Bunker, darunter auch sogenannte Hochbunker, verloren somit ihre Zweckbindung. 300 Hochbunker mit meterdicken Wänden, die noch bis in die 1990er-Jahre als Schutzräume hergerichtet waren, hat die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben mittlerweile auf dem Immobilienmarkt veräußert.

Sämtliche Bunker aus der Zeit des Kalten Krieges haben in Deutschland längst ihre Zweckbindung verloren. Wie hier in Hamburg werden Hochbunker mit meterdicken Betonwänden zum Beispiel zu Hotels umgebaut. Quelle: Marcus Brandt/dpa

Schutzeinrichtungen in den neuen Bundesländern waren im Zuge der Deutschen Einheit gar nicht erst in das Schutzraumkonzept des Bundes aufgenommen worden. Daher gibt es auch kein Verzeichnis für Leipzig. Hier wurde sogar erst vor 21 Jahren bei Sanierungsarbeiten am Völkerschlachtdenkmal eine Bunkeranlage 20 Meter unter der Krypta entdeckt, die im Zweiten Weltkrieg bis zu 3000 Menschen Schutz vor Luftangriffen bot. Nach Kriegsende hatte die sowjetische Militäradministration von der Stadt verlangt, bis zum 6. Februar 1946 alle Bunkeranlagen zu schleifen. In der Liste mit sieben Tiefbunkern, drei Hochbunkern sowie einer Vielzahl von Einmann-, Behelfs-, Industrie- und Befehlsbunkern fand sich auch die Stollenanlage am Völkerschlachtdenkmal, die jedoch erhalten blieb. Zu groß war wohl die Angst, das Denkmal könnte bei einer Sprengung Schaden nehmen. Deshalb wurde die Gänge nur teilweise verfüllt, zugemauert und schließlich die Landschaft neu gestaltet.

Nach Ansicht des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe bieten heute vorhandene Gebäude (besonders Räume mit wenigen Außenwänden, Fenstern und Türen), Keller und U-Bahn-Stationen ausreichend Schutz „sowohl vor fliegenden Objekten als auch vor Kontamination mit chemischen und nuklearen Stoffen“.

Gibt es Notfalldepots mit medizinischem Material?

Katastrophenschutz-Ausstattungen hält Sachsen dezentral im Freistaat vor. „Auf diese Weise wird vermieden, dass durch einen möglichen Ausfall eines Zentrallagers die gesamte Ausstattung verloren geht“, heißt es aus dem Innenministerium. Sachsenweit gibt es sieben Standorte. Jeder verfügt über ein sogenanntes Basispaket Sanitätsmittel. Diese reichen jeweils, um drei Tage lang 150 schwer und 100 leicht verletzte Personen zu versorgen. Diese Basispakete befinden sich zu jeweils 60 Prozent an der Krankenhausapotheken Klinikum Chemnitz gGmbH, am Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden, am Städtischen Klinikum Krankenhaus Dresden-Friedrichstadt, am Städtischen Klinikum Görlitz, am Städtischen Klinikum St. Georg in Leipzig und am Helios Vogtland-Klinikum Plauen sowie zu 100 Prozent am Universitätsklinikum Leipzig. Auf die dort eingelagerten Sanitätsmittel können der Bund im Zivilschutzfall und im Übrigen die Krankenhäuser, der Rettungsdienst und der Katastrophenschutz im Fall einer großen Schadenslage mit sehr vielen Verletzten oder im Katastrophenfall zugreifen.

Wie kann sich der Einzelne auf den Ernstfall vorbereiten?

Als 2016 der damalige Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) ein neues Zivilschutzkonzept vorlegte, das der Bevölkerung auch empfahl, Notvorräte anzulegen, warfen ihm viele pure Panikmache vor. Grundsätzlich rät das Bundesamte für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe seitdem den Bürgerinnen und Bürgern, einen Essens- und Getränkevorrat für zehn Tage anzulegen. Pro Tag sollten zwei Liter Flüssigkeit pro Person einkalkuliert werden. Wichtig: Die Vorräte nicht separat anlegen, sondern in den Alltag integrieren. Lebensmittel, im besten Fall solche, die man auch kalt verzehren kann, sollten also immer wieder verbraucht und aufgefüllt werden, um so zu verhindern, dass sie verderben. Außerdem gehören in jedes Notfallpaket auch eine Taschenlampe, ein batteriebetriebenes Radio, Batterien und Powerbanks zum Aufladen von Smartphones und Tablets.

Von Klaus Staeubert